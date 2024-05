Cristiano Ronaldo recrute: Jobs en CDI et à 30 000€/an

Cristiano Ronaldo recherche de nouveaux collaborateurs pour son hôtel madrilène.

Cristiano Ronaldo est à la recherche de nouveaux talents, mais cette fois-ci, c’est en dehors du terrain. Le célèbre footballeur propose plusieurs postes à pourvoir pour son hôtel Pestana CR7 situé sur la Gran Vía, à Madrid, avec des salaires attractifs et des avantages intéressants.

CRistiano Ronaldo embauche pour son hôtel de Madrid

Pour rejoindre l’équipe du Pestana CR7, les candidats doivent répondre à certains critères essentiels. Le portugais demande une formation spécialisée (comme un cycle de Formation professionnelle), une expérience préalable dans le secteur, et une maîtrise de l’anglais. Les candidats qui parlent une autre langue auront un avantage supplémentaire. Les postes disponibles incluent des emplois comme assistant de serveur, manager en restauration et relations publiques.

Le package salarial commence à 23 000 € par an et peut dépasser les 30 000 € annuels, selon le poste et l’expérience du candidat. En plus de cela, Ronaldo et ses associés proposent des avantages supplémentaires tels qu’une assurance santé privée financée par l’entreprise après une période d’essai réussie. Les employés reçoivent également 100 € par mois en tickets restaurant et bénéficient de tarifs préférentiels pour séjourner dans les hôtels de la chaîne à 50 € la nuit pour deux personnes (sauf au Portugal).

La politique de « Birthday’s day » permet aux employés de célébrer leur anniversaire ensemble, ajoutant une touche de convivialité à l’ambiance de travail.

En CDI pour 40h de travail par semaine répartis sur cinq jours

Les postes proposés sont à temps plein, avec 40 heures de travail par semaine réparties sur cinq jours. Les horaires sont rotatifs, de lundi à dimanche, et les employés bénéficient de 30 jours de congés annuels, avec 20 jours supplémentaires possibles selon les accords de compensation de repos annuel.

Pour ceux qui souhaitent postuler, les offres d’emploi sont accessibles via le site Infojobs. C’est une opportunité unique de travailler dans un environnement dynamique, entouré de professionnels motivés, et de faire partie de l’univers de Cristiano Ronaldo. Le défi est lancé, à qui le tour ?