OM. Pablo Longoria muscle sa communication digitale

Pablo Longoria a publié son premier post Linkedin depuis trois ans. Et le président de l’OM promet d’y être plus actif.

La parole de Pablo Longoria va-t-elle s’étendre sur les réseaux sociaux à l’avenir ? C’est bien possible, c’est à tout le moins la volonté affichée par le président de l’Olympique de Marseille. Mais n’imaginez pas le cacique phocéen s’épancher sur X à la manière d’un Jean-Michel Aulas quand il était encore le patron de l’Olympique Lyonnais.

Pablo Longoria de retour sur Linkedin trois ans après

Longoria voue sa préférence au réseau professionnel Linkedin, sur lequel il compte tout pile, à l’instant pour nous d’écrire ces lignes, 20 000 abonnés. Hier dimanche, dans la foulée de la qualification de son club pour les seizièmes de finale de la Coupe de France, à la faveur d’un succès (0-4) sur la pelouse de l’AS Saint-Etienne, il a publié son premier post depuis trois ans.

La promesse de plus communiquer sur le réseau social

L’occasion pour lui de saluer le succès des joueurs de Roberto De Zerbi, d’apprécier le travail collectif – « Je n’ai jamais connu une telle période d’unité dans ce club » – et de formuler ses voeux, alors que l’année 2024 touche à sa fin. Et puis cette promesse glissée entre les lignes : « L’un des objectifs est d’essayer d’utiliser ce canal de communication de manière plus efficace », en fixant rendez-vous « dans les prochaines semaines ». A bon entendeur…