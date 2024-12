Kylian Mbappé. Des protège-tibias personnalisés Tortues Ninja reçues d’un Youtubeur

Le Youtubeur

Une rencontre en « one to on » avec Kylian Mbappé n’est pas permis à tout le monde. Il y a quelques mois, le Youtubeur allemand Theo Baker a eu cette opportunité car il a joué dans une même campagne commerciale que l’attaquant français : pour la licorne Sorare, dont le champion du monde 2018 est un ambassadeur.

Une rencontre Theo Baker x Mbappé au Parc des Princes

Theo Baker y fait une courte apparition, en tant que chauffeur de taxi du joueur alors encore au Paris SG. Dans la foulée, le Youtubeur au presque 1,5 millions d’abonnés, s’est rendu au Parc des Princes à la rencontre du joueur français. Il n’est pas venu les mains vides, un passage de la séquence le montre avec une boîte siglée du logo Swithadot.

Quelques mois plus tard, le spécialiste de la personnalisation des chaussures de football dévoile le résultat de la collaboration. C’est une paire de protège-tibias à l’image de celui à qui elle se destine. Avec, sur l’une des jambes, la reproduction du joueur embrassant le trophée du champion du monde gagné en Russie. Et sur l’autre, ses initiales KM, son numéro 7 du maillot et un des personnages des Tortues Ninja, en référence à son surnom, Donatello.