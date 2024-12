ASSE. Salaire, valorisation les chiffres de Santamaria (Stade Rennais) sur le mercato

Le nom de Baptiste Santamaria est coché sur les tablettes de l’ASSE.

L’élimination des l’entrée en lice de la Coupe de France, face à l’Olympique de Marseille ce dimanche (0-4) a mise en exergue les manques qui touchent l’AS Saint-Etienne, cette saison 2024-2025. La nouvelle direction en place va avoir tout un mois, celui de janvier, pour y remédier et assurer le maintien du club en Ligue 1.

Un premier nom est évoqué par L’Equipe, celui de Baptiste Santamaria, milieu de terrain de l’axe du Stade Rennais. A 29 ans, il a à la fois le volume technique et le bagage d’expérience pour coller à l’équipe stéphanoise en mal de leaders. Formé à Tours, il est toujours resté dans ce même environnement géographique, d’Angers SCO au Stade Rennais. Mais avec une pige d’un an, en Allemagne, au SC Fribourg.

Baptiste Santamaria a prolongé en janvier avec le Stade Rennais

C’est de là qu’il a rejoint le Stade Rennais en 2021, à l’occasion d’un transfert payant à 14 millions d’euros. Trois ans et une prolongation au début de cette année plus tard, Baptiste Santamaria n’est plus valorisé qu’à la moitié pour Transfermarkt et moins encore du côté de l’Observatoire du football ou de Football Benchmark.

Au départ lié à Rennes par un contrat de quatre ans signé jusqu’en 2025, le milieu récupérateur a étendu son bail en janvier dernier, jusqu’en 2026. Il avoisine depuis un salaire de 180 000 euros brut mensuels selon les estimations, qui dépassent la moyenne du vestiaire stéphanois, cette saison 2024-2025.