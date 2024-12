Mbappé et le PSG les plus misés.

Les classiques sont valeurs sûres. Mêmes dans le domaine des paris sportifs, les équipes à la plus forte notoriété sont les plus jouées. C’est à la fois logique, compte tenu de l’engouement qu’elles génèrent. Et en même temps ce ne sont pas forcément celles qui génèrent le plus de surprises pour gagner à l’arrivée.

Le PSG, l’OM et l’OL dans le top 10

L’opérateur sportif Winamax a dévoilé son top 10 de l’années, des équipes les plus misées par les parieurs de France. A part les Bleus, parce que la saison a été entrecoupée d’un Euro de football en Allemagne, il n’y a sinon que des équipes de clubs. Et trois de Ligue 1 dont le Paris SG en tête, devant l’Olympique de Marseille, cinquième et l’Olympique Lyonnais, dixième.

Mbappé le plus misé, Viktor Gyökeres la surprise du top 10

Il y a plus de surprise chez les buteurs les plus fréquemment sollicités. Si Kylian Mbappé, numéro 1, n’en est pas vraiment une, son dauphin qu’est la révélation Viktor Gyökeres, attaquant du Sporting l’est déjà plus. Erling Haaland complète le podium, tandis que s’invitent dans le top 10 trois autres joueurs de Ligue 1 : Alexandre Lacazette (OL, 7e), Jonathan David (LOSC Lille, 9e) et Bradley Barcola (PSG, 10e).

Les 10 équipes les plus misée en 2024 sur Winamax

1. Paris SG

2. Real Madrid

3. FC Barcelone

4. Equipe de France

5. Olympique de Marseille

6. Liverpool

7. Bayern Munich

8. Atlético Madrid

9. Manchester City

10. Olympique Lyonnais