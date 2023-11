Adidas dévoile une chaussure de football créée… avec Bugatti !

L’union de deux marques dominantes autour d’une paire de chaussures de football.

Le monde de la mode sportive et urbaine et celui de l’automobile de luxe se sont associés pour créer une paire de chaussures de football vraiment unique. Adidas et Bugatti ont révélé une paire commune de chaussures de football baptisée « adidas X Crazyfast Bugatti ». Cette édition limitée est produite en série limitée de 99 exemplaires. Ces crampons sont basées sur le modèle à lacets X Crazyfast d’Adidas, mais elles intègrent des éléments de design exclusifs de Bugatti. L’objectif de cette collaboration était de combiner la vitesse, la légèreté et le style emblématique de Bugatti avec les performances de pointe d’Adidas.

Deux marques iconiques de leur domaine s’associe pour une chaussure de football

Au cœur de ces chaussures se trouve la technologie de la semelle Speedframe d’Adidas, conçue pour offrir une structure ultra-légère tout en garantissant une base solide pour une accélération rapide sur le terrain. L’Aerocage est une innovation d’ingénierie pour optimiser le soutien et la stabilité. L’Aeropacity Speedskin, une membrane monomesh respirante en une seule couche, favorise la vitesse. De plus, l’insert en fibre de carbone dans la semelle rappelle le matériau utilisé dans les voitures de sport Bugatti.

Le design de la chaussure intègre des éléments de l’identité de Bugatti, notamment une touche de Bleu Bugatti sur la cage médiane de la chaussure. Ce bleu est inspiré des premières voitures de Grand Prix Bugatti, ce qui en fait un signe distinctif pour les amateurs de la marque. Les chaussures sont également ornées de deux phrases qui reflètent les valeurs des deux marques : « Impossible is Nothing » pour Adidas, symbolisant la recherche constante de performances du groupe, et « Create the Incomparable » pour représenter l’engagement de Bugatti à produire des voitures de sport performantes qui repoussent les limites.

99 paires et pas une de plus vendues aux enchères en ligne

Les chaussures X Crazyfast Bugatti sont livrées dans une boîte unique inspirée des motifs de fibre de carbone, un matériau léger et extrêmement résistant utilisé dans la construction des voitures de sport Bugatti. Pour donner une chance égale à tous les passionnés d’Adidas et de Bugatti d’acquérir l’une des 99 paires de cette collection, les chaussures seront mises aux enchères via la plateforme Adidas Collect Web 3. Les enchères se dérouleront du 8 au 11 novembre. Tous les gagnants recevront une boîte à chaussures numérique exclusive qui pourra être échangée à partir du 13 novembre via Adidas Collect, en plus de la paire physique et de la version numérique. Même si l’enchère se fera en cryptomonnaie, les utilisateurs pourront participer en utilisant des devises traditionnelles via MoonPay.