Adidas c’est finit, Team Vitality rejoint Hummel

Team Vitality s’est associé à l’équipementier Hummel.

Un nouvel équipementier pour Team Vitality, la formation française parmi les leaders en Europe, sur le secteur du esport. Anciennement associée à Adidas, elle change d’équipementier en signant pour trois ans, avec Hummel. « Let’s play together » est la première campagne de marque lancée communément par l’équipe à l’abeille sur le logo et la marque danoise.

Team Vitality signe 3 ans avec l’équipementier danois Hummel

« L’industrie de l’esport connaît une croissance extraordinaire, non seulement en termes de joueurs actifs et de communautés de fans, mais aussi de marché de produits dérivés associé. C’est aussi la raison pour laquelle nous sommes extrêmement fiers d’unir nos forces à celles de l’équipe Vitality, qui compte parmi les meilleures au monde et bénéficie d’une base de fans massive tant au niveau national qu’international. Nous sommes vraiment impressionnés par leur professionnalisme et leurs performances, et nous avons hâte de développer notre partenariat au profit de nos communautés respectives », justifie par communiqué Allan Vad Nielsen, le CEO de Hummel.

Le premier maillot de la collaboration a été dévoilé

De cette collaboration vient de sortir le tout premier maillot que les joueurs de Team Vitality porteront à l’occasion de toutes leurs compétitions officielles à venir. Il est noir et jaune, fidèle aux couleurs de l’abeille et porte le chevron iconique de l’équipementier qui l’a imaginé.