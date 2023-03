AC Milan: Les 10 joueurs les mieux payés chez les Rossoneri en 2023

Il n’y a qu’Olivier Giroud pour seul Français dans le top 10 des plus hauts salaires de l’AC Milan et Ismaël Bennacer au sommet.

Après une saison 2021-2022 marquée par un titre de champion d’Italie, l’AC Milan est, à l’image de tous les concurrents de Naples qui est leader au classement, distancé dans la course au Scudetto. L’absence de Mike Maignan, longtemps blessé au mollet, puis à la jambe gauche, a pénalisé les hommes de Stefano Pioli. Si le gardien de but français est l’un des piliers de cette équipe milanaise, il ne figure pas parmi les 10 joueurs les mieux payés chez les Rossoneri en 2023.

Ismaël Bennacer domine le top 10 de l’AC Milan lorsque le salaire est en brut

Un classement dominé par Ismaël Bennacer. Le milieu de terrain a prolongé en janvier 2023 et perçoit désormais un salaire de 7,4 millions d’euros brut chaque année, comme le rapporte Calcio Finanza. L’international algérien jouant en Italie depuis plus de 5 ans ne profite pas du “Decreto Crescita” (décret de croissance, ndlr), qui est l’équivalent de notre régime d’impatriation. Ce décret exonère de 50% la taxation sur les salaires, pour une période de cinq ans pour tout travailleur venant de l’étranger.

Trois recrues figurent dans le top 10

La mesure profite, en revanche, à Divock Origi et Théo Hernandez. Trois recrues du mercato estival figurent dans ce top 10. Outre Origi, on retrouve Dest et Florenzi. Les dirigeants milanais n’ont pas un budget quasi-illimité, par conséquent ils sont vigilants quant aux salaires qu’ils accordent à leurs joueurs. La masse salariale de l’AC Milan est de 78,93 millions d’euros brut (54,15 millions d’euros net). Elle n’est pas la plus élevée du Calcio, puisque inférieure à celle de Naples.

Les 10 joueurs les mieux payés chez les Rossoneri en brut en 2023

10. Davide Calabria = 3,7 M€ (2,5 M€ net)

9. Fikayo Tomori* = 4,59 M€ (3,5 M€ net)

8. Ante Rebic* = 4,59 M€ (3,5 M€ net)

7. Olivier Giroud* = 4,59 M€ (3,5 M€ net)

6. Tiemoué Bakayoko = 4,63 M€ (2,5 M€ net)

5. Sergiño Dest* = 4,98 M€ (3,8 M€ net)

4. Théo Hernandez* = 5,24 M€ (5 M€ net)

3. Divock Origi* = 5,24 M€ (4 M€ net)

2. Alessandro Florenzi = 5,55 M€ (3 M€ net)

1. Ismaël Bennacer = 7,4 M€ (4 M€ net)

*Joueur qui bénéficie du “Decreto Crescita”