AC Milan: Dédicace à la mode, le maillot extérieur 2023-24 dévoilé

Ambassadeur Puma, Olivier Giroud est l’une des images associées au nouveau maillot extérieur de l’AC Milan.

L’AC Milan et son partenaire technique Puma dévoilent ce mardi le nouveau maillot extérieur du club pour la saison 2023-2024. C’est celui qui sera porté lors des matches à l’extérieur, il est de couleur blanche et arbore un design inspiré de la mode milanaise. Ce maillot est composé d’un tissu léger et respirant, qui permettra aux joueurs de rester au frais et à l’aise tout au long du match.

Clin d’oeil à la mode milanaise sur le maillot extérieur

« Je suis très heureux de rejoindre un club aussi historique et emblématique que l’AC Milan. Je suis également très heureux que nous soyons en tournée aux États-Unis pour la pré-saison, ce qui va me permettre de porter le nouveau maillot ! J’en suis sûr : les supporters vont l’adorer, il est tout simplement magnifique, aussi bien sur le terrain que dans les tribunes. L’AC Milan est un club incroyablement performant et l’emblématique maillot blanc des Rossoneri est devenu un symbole de ses succès au fil des ans. En tant que joueurs, ça nous donne forcément un élan de confiance en plus, parce qu’on se dit qu’on porte sur nous la riche histoire et le patrimoine de l’AC Milan », déclare à son sujet la recrue estivale Christian Pulisic.

🎉#Concours #TDF2023

A l’occasion du #TourDeFrance, en partenariat avec Jules, fournisseur officiel de la course 🚴🏻🎁 𝐃𝐞𝐮𝐱 𝐜𝐚𝐫𝐭𝐞𝐬 𝐜𝐚𝐝𝐞𝐚𝐮 𝐝’𝐮𝐧𝐞 𝐯𝐚𝐥𝐞𝐮𝐫 𝐝𝐞 𝟑𝟎€ à 𝐠𝐚𝐠𝐧𝐞𝐫 Pour jouer:

👉 RT

👉 Follow @Sportunefrance 🤞TAS lundi 24 juillet🍀 pic.twitter.com/phvBjgspqr — Sportune (@Sportunefrance) July 19, 2023

Première sortie du maillot de l’AC Milan face au Real Madrid en match préparatoire

Le lancement officiel de ce maillot se fera lors d’un événement exclusif à Los Angeles lors de la tournée de pré-saison de l’AC Milan. Les fans auront également l’occasion de découvrir ce maillot lors du match entre l’AC Milan et le Real Madrid au Rose Bowl Stadium de Pasadena le 23 juillet, dans le cadre du Soccer Champions Tour 2023.