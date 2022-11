Le classement de la Ligue 1 comparé aux budgets des clubs

A la pause internationale, seul le PSG est à l’équilibre au comparatif du budget prévisionnel et du classement sportif, en Ligue 1.

C’est la pause en Ligue 1, et plus largement dans tout le football de clubs, puisqu’une fois n’est pas coutume, un Mondial s’incruste au milieu du calendrier sportif. Quinze journées se sont disputées, ce n’est pas encore tout à fait la moitié, mais on y est presque. A ce stade, au comparatif des moyens financiers et des résultats sportifs, seul le tout puissant PSG est à l’équilibre parfait, à la première place.

Derrière le PSG, l’OM, l’ASM, l’OL ou le LOSC ont un ratio négatif

Cela, en faisant le ratio des budgets et du classement des équipes, à la date de ce lundi 14 novembre. Paris à sa place, au contraire de ses outsiders direct pour le podium, l’OM, l’OL, l’AS Monaco ou le LOSC, qui accusent tous un déficit plus ou moins importants, puisque c’est présentement le RC Lens et le Stade Rennais qui suivent le champion en titre, avec respectivement le dixième et septième budget prévisionnel.

Clermont, RC Lens, Lorient et le promu TFC comme très bons élèves

Le club nordiste est l’un des très bons éléments de ce début d’exercice, auquel il convient d’ajouter le Clermont Foot, de plus en plus mature, après une première saison de découverte de l’élite. Les Auvergnats sont dixièmes de Ligue 1 avec le dix-neuvième budget. Les promus de la classe, Toulouse, Auxerre et Ajaccio, s’en sortent eux aussi honorablement, les Violets en particulier qui pointent dans le ventre mou. Le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais sont les deux qui déplorent le rapport négatif le plus élevé. Après la coupure internationale, il restera 23 journées à toutes ces équipes, pour faire la différence.

Club Budget 2022-2023 Classement budget Classement L1 Différence Paris SG 700 M€ 1 1 = Olympique Lyonnais 250 M€ 2 8 – 6 Olympique de Marseille 250 M€ 3 4 – 1 AS Monaco 240 M€ 4 6 – 2