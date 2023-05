A combien s’élève la fortune de Ronaldo (Il Fenomeno) ?

Ronaldo entretient sa fortune gagnée dans le football.

Le footballeur brésilien Ronaldo est un nom bien connu dans le monde du sport, qui précède son plus jeune homonyme, Cristiano Ronaldo. Avec une carrière légendaire qui a duré plus de deux décennies, il est considéré comme l’un des plus grands attaquants de tous les temps. Mais à combien s’élève sa fortune aujourd’hui ? Selon les estimations de Forbes elle avoisinerait les 150 millions d’euros. Bien qu’il soit loin derrière son homonyme portugais en termes de richesse, cela ne minimise en rien ses réalisations dans le monde du football.

Une fortune estimée à près de 150 M€ pour Ronaldo

Au cours de sa carrière, Ronaldo a signé des contrats juteux avec de grands clubs de football européens. Lorsqu’il a été transféré de l’Inter Milan au Real Madrid en 2002, le montant du transfert s’élevait à environ 46 millions d’euros, ce qui en faisait à l’époque le transfert le plus cher de l’histoire du football. Son salaire annuel était d’environ 10 millions d’euros.

Anciennement le transfert le plus cher de l’histoire du foot

En 2007, Ronaldo a quitté le Real Madrid pour rejoindre l’AC Milan, où il a continué à toucher un salaire élevé. À l’apogée de sa carrière, il a également joué pour le club brésilien Corinthians, qui lui a offert un salaire annuel de 5 millions d’euros. Outre ses salaires élevés en club, Ronaldo a également signé des contrats de sponsoring avec de grandes marques. En 2006, il est devenu ambassadeur de Nike et a signé un contrat de 13 ans d’une valeur de 180 millions de dollars. Il a également travaillé avec d’autres marques, notamment Coca-Cola, Fiat et Santander.

Il a embrassé une carrière dans l’entrepreneuriat depuis qu’il a raccroché les crampons

Au-delà de sa carrière sportive, Ronaldo a également investi dans diverses entreprises. Il est propriétaire de plusieurs franchises de restaurants, d’une société de marketing sportif, actionnaire majoritaire du Real Valladolid et depuis 2021, du Cruzeiro. Il a également lancé sa propre marque de sous-vêtements, « 9ine », en 2010. Malgré des scandales dans sa vie personnelle et des difficultés financières passagères, Ronaldo a réussi à maintenir sa place parmi les footballeurs les plus riches du monde. Aujourd’hui à la retraite, il continue de travailler dans le monde du sport et de l’entrepreneuriat, prouvant que sa légende ne s’éteint pas de sitôt.