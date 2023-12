PSG: Qui va désormais gagner la Ligue des champions selon les bookmakers ?

La phase de groupes de la Ligue des champions est désormais terminée.

Cette fois c’en est fini de la phase de groupes de la Ligue des champions 2023-2024. Place aux éliminatoires en présence des seize meilleures équipes du plateau. Si le RC Lens a échoué, bien que ne passant pas loin, au forceps, le PSG s’est qualifié ce mercredi soir en décrochant le nul (1-1) sur la pelouse du Borussia Dortmund.

Le PSG lointain outsider dans la hiérarchie des bookmakers

En terminant deuxième du groupe F, Paris a néanmoins réduit ses chances de gagner la Coupe aux grandes oreilles. Cela suppose en effet qu’il affrontera un premier en huitièmes de finale, en ayant l’obligation de se déplacer au match retour. Il recule de fait dans la hiérarchie des bookmakers, pour la victoire finale en C1. Le Paris Saint-Germain qui gagne la compétition est désormais coté à la moyenne de 15. C’est peu ou prou l’équivalent du FC Barcelone, qu’il pourrait bien affronter d’ailleurs, au prochain tour.

Manchester City favori à sa successsion devant le Bayern Munich

Plus sûrement, les opérateurs du jeu placent toujours Manchester City en premier favori à sa propre succession. Le tenant du titre est crédité d’une cote moyenne de 2, il devance le Bayern Munich en principal outisder à 4 contre un. Le Real Madrid et Arsenal suivent dans cette hiérarchie à des cotes respectives de 5 et 7 contre un. Le tirage au sort des huitièmes de finale de cette Ligue des champions est prévu ce lundi 18 décembre à la Maison du football européen, à Nyon (Suisse), à partir de 12h.