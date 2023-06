A combien s’élève la fortune de Gérard Lopez ?

Gérard Lopez va devoir soutenir personnellement les Girondins de Bordeaux au jour pour le club de passer l’examen de la DNCG.

Il en sera quitte à mettre l’argent de sa poche, Gérard Lopez, le propriétaire des Girondins de Bordeaux, en Ligue 2, attendu ce mercredi 28 juin face à la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG), pour présenter les comptes du club. Le trou avoisinerait les 40 millions d’euros, que l’homme d’affaire luxembourgeois va assumer sur ses deniers personnels. Mais quelle est justement l’épaisseur de sa surface financière ?

Gérard Lopez va devoir mettre la main à la poche pour les Girondins de Bordeaux

Il est dans la vingtaine quand il prend le virage d’internet. Il est à l’origine de plusieurs sociétés dont Icon Solutions ou ProLease. Il co-créé quelques années plus tard, en 2003, son premier fonds d’investissements, Mangrove Capital Partners avec un certain Marc Ingla (ex-président du Losc) comme associé, via lequel il va devenir un premier investisseur de la plateforme conversationnelle Skype, qu’eBay rachètera pour près de 3 millions ds. Selon L’Equipe, l’opération vaudra à Gérard Lopez de gagner entre 82,5 et 273,7 millions d’euros.

Des débuts dans le monde d’internet avant de diversifier ses activités

Avec Mangrove Capital, Gérard Lopez et ses partenaires investiront dans plus de 70 entreprises, parmi lesquelles Wix, introduit en 2015 à la bourse de New York et désormais valorisé à plus de 4 milliards d’euros. En 2008, l’homme d’affaire hispano-luxembourgeois lance avec Eric Lux, une société de conseil financier, immobilier et de gestion d’investissements privés du nom de Genii Capital. C’est par son truchement qu’il est devenu quelques années, le patron de l’écurie de Formule 1 Lotus. Il entre en 20156 dans le monde des énergies, en créant et dirigeant la société Nekton, surtout active en Amérique du sud.

Gérard Lopez serait milliardaire selon les estimations à son sujet

Mesurer l’ampleur des activités commerciales et financières de Gérard Lopez est aussi hasardeux que d’estimer sa fortune personnelle. Dans son édition papier, ce mercredi, L’Equipe écrit à ce sujet qu’elle était de 4 milliards de dollars (3,65 milliards d’euros), en 2021, selon la presse spécialisée. Précisant que « le chiffre est difficilement vérifiable ». Il n’appartient en 2023, à aucun des classement spécialisés sur les fortunes de la planète, tant du côté de Forbes que de Bloomberg.