A combien s’élève la fortune de David et Victoria Beckham ?

David Beckham a aussi bien réussi sa carrière de footballeur que sa reconversion.

David Beckham a fait une transition réussie de sa carrière de joueur à celle dans le monde des affaires. L’ancien joueur des clubs de renommée mondiale comme Manchester United et le Real Madrid est devenu une figure de proue dans le domaine de la mode, des investissements et du football. Lui et sa femme, l’ex-Spice Girl Victoria Beckham, forment un couple puissant avec une fortune estimée à près de 500 millions d’euros, selon la Rich List du Sunday Time, en 2023.

Une carrière à 750 M€ pour David Beckham

Pendant sa carrière de joueur, David Beckham a gagné environ 750 millions d’euros grâce à ses contrats avec des clubs prestigieux et des accords de sponsoring avec des marques renommées. Sa carrière en club l’a vu jouer pour des équipes telles que Manchester United, le Real Madrid, LA Galaxy, l’AC Milan et le Paris Saint-Germain. À la fin de sa carrière, il était le septième athlète le mieux payé de tous les temps.

Lorsqu’il portait le maillot de l’Angleterre, Beckham a été un joueur clé, remportant 115 sélections et servant en tant que capitaine pour 59 de ces matches. Il a joué dans trois Coupes du Monde et a marqué des buts lors de chaque tournoi. Cependant, il a également connu des moments difficiles, notamment une expulsion qui a suscité des menaces contre sa famille. Après sa retraite du football, Beckham a étendu son influence dans le monde des affaires.

La société DB Ventures pour gérer ses activités extra-sportive

En 2014, il a fondé sa propre entreprise, DB Ventures, qui gère ses activités post-football, notamment des partenariats avec Adidas, la marque de montres Tudor et sa propre marque de whisky, Haig Club. En mars 2022, Beckham a vendu 55 % de DB Ventures à la société de marque américaine Authentic Brands Group, ce qui aurait pu lui rapporter plus de 230 millions de dollars. En 2018, Beckham a lancé l’équipe d’expansion de la MLS, Inter Miami. L’équipe a une valeur estimée de 27 millions de dollars, mais on s’attend à ce que la présence de Lionel Messi augmente considérablement ses revenus.

En 2022, Beckham est devenu le visage de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, ce qui lui aurait rapporté 170 millions d’euros. Cependant, ce partenariat a suscité des controverses en raison des violations des droits de l’homme au Qatar. Beckham est également un collectionneur d’art passionné, avec une collection d’art d’une valeur d’environ 40 millions d’euros. Il dépense une somme importante pour des objets de collection, notamment des articles liés à Elvis Presley.

Un patrimoine immobilier estimé à 80 M€

Le joueur de football a plus de 67 tatouages, et sa collection personnelle de voitures est estimée à plus de 2,5 millions d’euros. Les propriétés de David et Victoria Beckham à travers le monde valent un total impressionnant de 80 millions d’euros. En plus de leurs dépenses, les Beckham sont également connus pour leurs œuvres caritatives. David Beckham est ambassadeur de l’UNICEF depuis plus de 17 ans et a fait d’importantes donations à des organisations caritatives.

Enfin, le couple Beckham a quatre enfants et met l’accent sur la valeur de la famille dans leur vie bien remplie. Brooklyn, Romeo, Cruz et Harper suivent déjà les traces de leurs célèbres parents avec des carrières dans la musique, le football et d’autres domaines. La famille Beckham est une figure emblématique du monde du sport et du divertissement, avec une fortune impressionnante pour soutenir leur style de vie luxueux.