FFF: Un partenaire majeur des Bleus prolonge trois ans

La FFF et Volkswagen poursuivent leur route ensemble.

Quelques jours seulement après avoir signé un contrat avec Panini, la Fédération Française de Football a annoncé le renouvellement de son partenariat avec Volkswagen, pour une durée de trois ans. Partenaire majeur de la FFF depuis 2014, le constructeur automobile allemand est désormais lié à l’instance dirigeante du football français jusqu’en 2026, soit jusqu’à la Coupe du Monde aux Etats Unis, au Mexique et au Canada.

Volkswagen, partenaire majeur, prolonge l’aventure avec la FFF

Ce partenariat concerne le football amateur, les Bleus, l’équipe de France féminine et Espoirs, ainsi que la section E – Sport. Soucieux des problèmes environnementaux qui touchent le monde entier, Volkswagen développera des véhicules électrifiés et poursuivra l’installation des bornes de recharge au sein les clubs de districts via le Fond d’Aide au Football Amateur (FAFA) de la FFF. Le constructeur automobile a déjà installé ses bornes à Clairefontaine, lieu où se retrouvent les joueurs et les joueuses de l’équipe de France lors de leur rassemblement respectif.

FFF et Volkswagen, une association éco-responsable

Ce renouvellement fait le bonheur de Philippe Diallo. “Nous sommes particulièrement heureux de continuer à travailler avec Volkswagen, partenaire très actif auprès du football amateur dont les actions contribuent à améliorer le quotidien de nos licencié-es. Notre collaboration est riche et fructueuse depuis près de 10 ans avec des projets porteurs, au service des clubs amateurs, des licencié-es et auprès de nos Équipes de France, masculine ou féminine. Nous partageons des engagements éco-responsables concrets”, confie le président par intérim de la FFF, dans ce communiqué. Toujours dans cet esprit de responsabilité environnementale, outre les bornes et les voitures électrifiées, Volkswagen et l’instance dirigeante du football français ont lancé, avec StadiumGO, une plateforme de covoiturage afin de permettre aux fans de se déplacer pour assister aux rencontres de l’équipe de France masculine, féminine et Espoirs ainsi que la finale de la Coupe de France, doyenne des compétitions de la Fédération Française de Football, tout en limitant leur empreinte carbone.