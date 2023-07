F1: Simultanéité de millions et décalage entre Alpine et Hitech

Alors que la levée de fonds d’Alpine a fait grand bruit, dans le même temps se dessine le projet Hitech Grand Prix.

Alors que la marque Alpine annonçait son plan stratégique pour 2030 axé autour de 7 modèles, l’annonce de nouveaux investisseurs dans l’équipe F1, composite de personnalités du divertissement et de la finance sportive fait échos à un autre événement ayant eu lieu dans le même temps.

200 millions d’euros modernes pour Alpine

L’annonce du duo Ryan Reynolds et Rob McElhenney, associé à RedBird Capital Partners et Otro Capital, pour un investissement global de 200 millions d’euros pour 24% de l’équipe, élève la valorisation de l’équipe d’Enstone à 833 millions d’euros. Cette association de nouveaux actionnaires va permettre à terme de doubler l’investissement initial et surtout valoriser l’équipe 1,5 milliards d’euros, au moins. La tendance est d’associer la puissance financière à celle de l’entertaintement, pour accélérer la valorisation des actifs. Ce qui signifie aussi que cet investissement n’a qu’une vision de 3 ans, avant de changer de stratégie.

Au même moment dans l’anonymat…

Mais, alors que le petit monde économique avait les yeux tournés sur Alpine, le même jour, le projet Hitech Grand Prix a confirmé que sa société Hitech Global Holding Limited avait obtenu un investissement important pour une participation de 25% de l’homme d’affaires kazakh, Wladimir Kim. Hitech vise à entrer dans le paddock en 2026 et le fonds aurait présenté sa candidature auprès de la FIA. Pour le moment au conditionnel. Car le projet, lancé officiellement en 2023 après 20 mois de planification à Silverstone entre dans sa première phase opérationnel.

Reste à comparer les investissements. Depuis la signature des Accords Concorde de 2020 à 2025, le ticket d’entrée pour une nouvelle équipe a été fixé à 200 millions de dollars (183 millions d’euros). Prix de base de la valeur d’une équipe dans le paddock. L’investissement de Wladimir Kim est probablement orienté sur base tarifaire, soit 50 millions de dollars. Mais, l’injection qu’a annoncé Alpine F1 Team, offre une autre réalité, celle d’un prochain ticket d’entrée de 600 millions de dollars (551 millions de dollars) pour les nouveaux projets. Ainsi la frontière du terme « important » pour Hitech situe son curseur entre 50 millions de dollars (46 millions d’euros) et 150 millions de dollars (138 millions d’euros). Le timing pour le projet Hitech ne pouvait être pire.

Ce qui est rare est cher

Car même si la valorisation d’Alpine contribue désormais à faire grimper le prix d’une nouvelle entrée, elle cause également plus de maux de tête aux nouvelles équipes. Les dix teams existants sont beaucoup plus susceptibles de vouloir ce niveau d’investissement pour eux, plutôt que vers un rival ou une start-up. Plus de parties intéressées se disputant moins d’espace font grimper le prix et ont la capacité de rendre chaque équipement existant encore plus rentable.