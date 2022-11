Classement final vs les salaires des pilotes de la F1 saison 2022

Deuxième plus gros salaires de la saison 2022 de F1 et premier au classement final, Max Verstappen a rempli sa mission.

Un vingt-deuxième et dernier Grand-Prix s’est bouclé, ce dimanche, achevant la saison 2022 de F1, par un nouveau succès de Max Verstappen, déjà sacré champion du monde, pour la deuxième fois consécutive. Dans la mesure, où le Néerlandais justifie du deuxième salaire le plus élevé du plateau, selon les chiffres de notre partenaire Business Book GP, le pilote Red Bull affiche un bilan positif, au comparatif de son salaire et de sa place finale, en championnat.

Max Verstappen positif au ratio du salaire et de son classement final en championnat

Tous des vingt pilotes en compétition ne peuvent naturellement pas en dire autant. Sebastian Vettel (- 8, Aston Martin), Daniel Ricciardo (-6, McLaren) et Fernando Alonso (-6, Alpine), ont les différentiels négatifs les plus importants. Notons que deux premiers cités de ces trois pilotes, ne seront plus en course, en 2023. Inversement, l’Anglais George Russel, avec son premier contrat chez Mercedes qui lui vaut de gagner 8 millions d’euros en 2022, revendique le meilleur ratio positif, à plus sept, à son avantage.

Esteban Ocon est dans le vert au contraire de Pierre Gasly

Et les Français ? Estban Ocon sur Alpine, s’en sort honorablement, à plus 3 points, tandis que Pierre Gasly a vécu une dernière saison plus difficile chez Alpha Tauri, ce qui lui vaut d’achever l’exercice dans le rouge, au comparatif de son salaire, contrairement à sa saison précédente. La saison prochaine, il fera équipe avec Ocon chez Alpine, pour un salaire plus que doublé. Et l’on hâte de voir l’opposition des deux pilotes tricolores, à voiture équivalente.

Classement final de la saison de F1 2022 vs le salaire des pilotes