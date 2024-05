Luka Doncic va signer le plus gros contrat de l’histoire de la NBA

Vers un contrat à près de 70 M$ annuels pour Luka Doncic.

La saison NBA se termine sur une note historique pour Luka Doncic, qui s’apprête à signer le contrat le plus lucratif jamais enregistré dans l’histoire de la ligue. Avec sa présence confirmée dans la All-NBA Teams de la saison pour la cinquième année consécutive, l’étoile montante des Dallas Mavericks voit ses efforts récompensés d’une manière spectaculaire.

Un contrat à 346 M$ sur cinq ans pour Doncic

La sélection de Luka Doncic dans la All-NBA Teams de la saison pour la cinquième fois consécutive a eu une conséquence majeure : il est désormais éligible à une extension de contrat « supermax », le plus gros contrat possible en NBA. Cette extension, d’une durée de cinq ans, lui permettra de toucher un montant record de plus de 346 millions de dollars, faisant de lui le joueur le mieux payé de l’histoire de la ligue.

Luka Doncic is now eligible to sign a super max extension in the 2025 offseason.



The extension is the largest contract in NBA history. pic.twitter.com/GBNUsABHH4 — Bobby Marks (@BobbyMarks42) May 22, 2024

Ce nouveau contrat est une récompense pour les performances exceptionnelles de Doncic tout au long de sa jeune carrière. Déjà Rookie de l’année en 2019, il a mené les Dallas Mavericks en finale de conférence en 2022 et continue d’être l’un des joueurs les plus dominants et spectaculaires de la NBA. Ce contrat record aura sans aucun doute un impact important sur le marché des transferts dans les années à venir. Il montre que les superstars de la NBA sont plus que jamais valorisées et que les équipes sont prêtes à leur offrir des sommes colossales pour s’assurer leurs services sur le long terme.

D’autres joueurs peuvent prétendre à l’étendue de leur contrat NBA

Les contrats « supermax » (contrat maximum possible) sont des extensions de contrat réservées aux joueurs qui ont été sélectionnés en All-NBA Teams en plusieurs occasions. Luka Doncic n’est pas le seul à pouvoir bénéficier de ces nouvelles dispositions, mais il est celui pour qui la règle va rapporter le plus.