Ce sponsor resté fidèle à Michael Schumacher, dix ans après

Deutsche Vermögensberatung inscrit sur sa casquette est demeuré fidèle à Michael Schumacher.

Dix ans après son grave accident de ski et le silence qui entoure depuis son état de santé, Michael Schumacher, légende du sport automobile, a vu la plupart de ses sponsors disparaître, mais une seule entreprise est restée loyale à son nom et à sa famille : Deutsche Vermögensberatung (DVAG). Sur la page personnelle du site officiel de l’ancien pilote de F1, quatre logos sont affichés sous la rubrique des partenaires.

Deutsche Vermögensberatung soutient toujours Michael Schumacher

En tête de liste, celui de Deutsche Vermögensberatung. Les autres logos représentent les entreprises familiales : le ranch de chevaux CS Ranch, la marque personnelle de son fils Mick Schumacher et le logo de la famille lié au karting. Lorsque Schumacher a signé chez Ferrari en 1996, Deutsche Vermögensberatung a entamé sa collaboration avec lui. Cette entreprise allemande de conseil financier a été un sponsor constant et elle est restée présente auprès de la famille Schumacher, notamment en soutenant Mick Schumacher lors de ses débuts en F1 et même après sa transition vers le Championnat du Monde d’Endurance avec Alpine.

Le pilote allemand comptait encore six sponsors en 2016

En 2016, six marques étaient encore liées à Schumacher, mais en 2023, seule Deutsche Vermögensberatung est restée fidèle, soulignant ainsi le lien durable entre l’entreprise et la famille du célèbre pilote.