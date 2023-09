A bord du motorhome de l’ex pilote de F1 Jenson Button. A vendre 100 000€

L’ancien motorhome du champion du monde de F1 2009, Jenson Button est à vendre en ligne.

Un motorhome de l’ancien pilote et champion du monde de F1, Jenson Button est à vendre pour 100 000 €, sur un site spécialisé tel que l’a repéré The Sun, en Angleterre. Ce camping-car de de luxe, baptisé « The Icon », appartenait à l’origine à un autre e-champion du monde de la discipline, le Canadien, Jacques Villeneuve et a été conçu et construit spécialement pour lui en 1998. A l’époque, il valait un million de dollars.

Conçu pour Jacques Villeneuve, Jenson Button en avait hérité

Il est ensuite entré en possession de Button et a été utilisé par le Britannique pendant sa carrière de pilote. The Icon est un immense véhciule pouvant accueillir jusqu’à quatre personnes et est entièrement équipé de la climatisation, du chauffage central, d’une cuisine, d’une salle à manger, d’un salon avec un téléviseur plasma 42 pouces, d’un dressing, d’un lave-linge et d’un sèche-linge, et d’une salle de bain. Il dispose également d’un lit double à imprimé zèbre et d’une terrasse entièrement meublée pour s’asseoir à l’extérieur.

Un motorhome tout confort taillé pour des champions du monde de F1

Le motorhome est annoncé sur l’annonce en « excellent état », pour qui voudra en faire l’acquisition. Button, aujourd’hui âgé de 43 ans, a pris sa retraite de la Formule 1 en 2017, mais est depuis revenu à la compétition en Nascar. Il a couru trois fois dans la discipline jusqu’à présent, dont plus tôt ce mois-ci à Indianapolis. La vente de The Icon est une rare occasion pour les fans de Button ou de Formule 1 de posséder un morceau d’histoire du sport automobile.