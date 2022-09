Comment faire du sport à Paris ?

Vouloir se bouger est une (bonne) chose, mais c’est encore meilleur avec les conseils d’un professionnel.

« Manger, bouger », dit le slogan qui nous pousse toutes et tous, à trouver le juste équilibre au quotidien, pour rester en bonne santé. Bouger, certes, faut-il seulement prendre le temps de s’imposer une discipline journalière ; sportive idéalement. Comment alors faire du sport à Paris ? Les solutions ne manquent pas. Voilà quelques pistes à suivre, pour une pratique en toute sécurité, encadrée de professionnels.

Un coach sportif pour la pratique du sport à Paris

C’est là d’abord un point majeur que de savoir bien s’entourer. Pour les plus pressés d’entre vous, limité dans le temps de transport, ou pour toutes celles et ceux qui télétravaillent et préfèrent le cocon du domicile, une solution est de s’adjoindre les services d’un coach sportif à Paris. Outre l’évidente facilité à s’organiser, la pratique offre plein d’autres avantages. Notamment une forme de proximité entre l’élève et son professeur qui permet un accompagnement plus premium, en fonction des besoins : perdre du poids, sculpter son corps, soigner son endurance, sa récupération, ou relaxer son corps, par des cours de yoga…

Définir ses besoins et objectifs de la pratique

Programme individualisé ou collectif, tout est envisageable selon les besoins ou la formule tarifaire la plus appropriée. Un coach sportif en outre autorise une plus grande souplesse, il se déplace à la demande et suit l’évolution des efforts produits. Il n’est pas interdit non plus, d’augmenter le temps de pratique en s’entraînant seul dans son coin, en salle de sport, ou dans un autre cadre. Il faut aussi savoir bien s’entourer des meilleurs conseillers, tant au niveau de la pratique que de tout ce qui l’entoure, en terme médical (kinésithérapeutes, ostéopathe) ou pour la nutrition (diététicien). Comme la plateforme Justcoaching, cela peut-être inclus dans les prestations.

Les Français se bougent, c’est statistiquement prouvé

Le marché du fitness en France est florissant, il concerne un très grand nombre d’entre nous. Selon une étude du géant britannique de l’audit, Deloitte en 2019, la France est la nation d’Europe avec l’Allemagne, où la pratique progresse le plus. Le pays est le troisième du Vieux Continent en nombre d’adhérents, derrière l’Allemagne et le Royaume-Uni. L’Île de France et sa capitale n’est pas en reste, puisqu’il existerait près d’un millier de salles de sport. Les candidats ne manquent donc pas. Et vous, à quand votre tour ?…