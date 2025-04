WrestleMania 41. Les primes de la soirée du WWE

C’est le grand événement annuel de la WWE. @Unsplash

Le plus grand événement annuel de la WWE, WrestleMania 41, se tient ces 19 et 20 avril 2025 à l’Allegiant Stadium de Las Vegas. Capable d’accueillir 70 000 spectateurs, cette enceinte devrait permettre au show de battre des records de recettes. Mais au-delà des performances sportives et du spectacle promis, ce sont bien les cachets des stars qui retiennent l’attention.

Sans surprise, c’est John Cena qui domine le classement des rémunérations avec un montant estimé à 3 millions de dollars. La légende de la WWE, qui fait son grand retour pour affronter Cody Rhodes dans un combat pour le titre de champion incontesté, ne perçoit pas de cachet fixe, mais bénéficie d’une part importante des recettes pay-per-view (1,5 million de dollars) et surtout d’un pourcentage exceptionnel de 25% sur les ventes de produits dérivés à son effigie.

Derrière Cena, on retrouve Cody Rhodes, devenu en peu de temps l’une des figures majeures de la WWE avec des revenus annuels dépassant les 7 millions de dollars. Pour WrestleMania 41, il devrait empocher environ 1,5 million de dollars, dont 850 000 dollars issus directement des ventes pay-per-view.

Complétant ce podium très lucratif, Roman Reigns et Randy Orton devraient chacun toucher environ 1 million de dollars. Reigns, dont la popularité a explosé grâce à ses rivalités avec Triple H, Brock Lesnar et Seth Rollins, pourrait même atteindre 1,2 million avec les bonus.

Un système de rémunération complexe

Seth Rollins (775 000 dollars), AJ Styles (700 000 dollars) et Logan Paul (850 000 dollars) figurent également parmi les mieux payés de l’événement. L’ancien boxeur et influenceur Logan Paul, qui a signé un contrat de 17 millions de dollars sur trois ans avec la WWE, confirme ainsi sa valeur marchande dans l’univers du catch. CM Punk devrait toucher environ 650 000 dollars, tout comme le légendaire Rey Mysterio, dont le retour sur le ring est très attendu par les fans.

Du côté des femmes, Charlotte Flair domine le classement avec une rémunération estimée à 700 000 dollars. Elle devance Rhea Ripley (585 000 dollars), Tiffany Stratton (450 000 dollars), Bianca Belair (425 000 dollars) et Liv Morgan (400 000 dollars). Ces « WWE Divas » toucheront toutes plus de 400 000 dollars en incluant leur part des ventes pay-per-view et de produits dérivés.

Ces chiffres mettent en lumière le système de rémunération particulier de la WWE pour ses grands événements. Si certains catcheurs bénéficient d’un cachet fixe conséquent, comme Roman Reigns (1 million de dollars) ou Cody Rhodes (850 000 dollars), une part importante de leurs revenus provient des ventes pay-per-view et des produits dérivés.

Le pourcentage accordé sur ces ventes varie considérablement selon la popularité et l’ancienneté des lutteurs. John Cena, avec sa base de fans colossale, obtient ainsi 25% sur ses produits dérivés, loin devant des stars comme Rey Mysterio ou Randy Orton qui plafonnent à 10%.