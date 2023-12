Après Alexander-Arnold, Adidas recrute un 2e joueur de Liverpool

Stefan Bajcetic a signé avec l’équipementier Adidas.

Le milieu de terrain espagnol de Liverpool, Stefan Bajcetic, est le dernier joueur en date à rejoindre la marque Adidas. L’annonce a été faite par le biais d’une vidéo sur les réseaux sociaux d’adidas, qui montrait Bajcetic arrivant au siège d’Adidas pour signer l’accord avec la marque allemande de sport.

Stefan Bajcetic débarque chez Adidas

il est le deuxième joueur de Liverpool à rejoindre Adidas ces dernières semaines, après Trent Alexander-Arnold, qui a quitté Under Armour pour la marque aux trois bandes plus tôt ce mois-ci, dans le cadre d’un contrat à près de 30 millions d’euros par an. L’annonce d’Alexander-Arnold a également été faite par le biais d’une vidéo, dans laquelle il a parlé de sa jeunesse à porter des chaussures adidas et de son enthousiasme à faire partie de la famille adidas.

Deux joueurs de Liverpool en quelques semaines

Stefan Bajcetic et Alexander-Arnold porteront tous deux des chaussures adidas et d’autres équipements sur le terrain, et on s’attend à ce qu’ils soient les vedettes de plusieurs campagnes de médias sociaux et de publicités pour la marque.