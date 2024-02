PSG: Salaires, primes, sponsors, ce que Mbappé a gagné en 7 ans au PSG

Une expérience riche, de titres, de records et d’argent pour Mbappé au PSG.

Sept ans, beaucoup de titres, pas mal de records et un paquet d’argent. Voilà en très succinct le résumé de l’ère Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, qui prendra bientôt fin au terme de la saison. L’attaquant de Bondy marquera durablement l’histoire de son club, depuis le premier jour de son transfert à 180 millions d’euros, jusqu’à son départ libre au terme de cet exercice 2023-2024.

Kylian Mbappé cumule plus de 300 M€ au total de ses saisons au PSG

Entre temps, Kylian Mbappé aura été prolongé et son dernier contrat l’a propulsé dans les plus hautes sphères du foot international. En 2022, il est devenu selon Forbes, le footballeur le mieux payé du monde, avant que son statut n’évolue, sous l’impulsion de la Saudi Pro Ligue et des salaires hors de toutes proportions ordinaires.

Forbes estime à 331 millions de dollars (307 M€) le cumul de ses gains au cours de ses sept années parisiennes, à l’addition des salaires et primes en club et des revenus du sponsoring. Soit une moyenne proche de 45 millions d’euros annuels, mais la très grosse majorité gagnée au cours des deux derniers exercices : selon Forbes, 128 millions de dollars (110 M$ du contrat et 18 M$ du sponsoring), en 2022, puis 120 M$ (100 M$ + 20 M$), sur les revenus de cette saison 2023-2024.

1,3 milliards investis sur trois joueurs : Mbappé, Neymar et Messi

A l’ajout des ex, Neymar et Messi, pour deux autres joueurs majeurs des dernières saisons du Paris SG, Forbes chiffre à 1,3 milliards de dollars (1,2 milliards d’euros), l’investissement total du PSG (salaires, primes et indemnités de transferts), à leur égard.