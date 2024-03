PSG, Losc: Salaire, valorisation, les chiffres de Leny Yoro sur le mercato

Leny Yoro est l’un des joueurs les plus convoités du football français.

L’un des prospects les plus convoités du football français que la jeune pépite du Losc, Leny Yoro. Le PSG appartient aux clubs les plus motivés pour le recruter, l’un de ceux également qui ont capacité à pouvoir le payer. Le Real Madrid aussi est sur sa piste, on l’évoque car il serait en position de force, des rumeurs prêtant l’intention au jeune homme de rejoindre le collectif merengue.

Le PSG, le Real Madrid et bien d’autres sur la piste de Leny Yoro

Jeune, Leny Yoro l’est, autant que talentueux. Le longiligne (1m90) défenseur central de 18 ans a déjà tout d’un patron de l’arrière garde du Losc qui le couve, tant que le club qui l’a formé peut profiter de ses services. Techniquement, le club nordiste a un peu de temps avec sa pépite sous contrat jusqu’en 2025, mais à moins de réussir à le prolonger, sinon le joueur sera cédé cet été, tant qu’il vaut une somme conséquente sur le marché des transferts.

« Petit » salaire et maxi efficacité du défenseur pour le Losc

Sa valorisation augmente jour après jour, quand bien même la durée de son contrat se réduit-elle. Pour Transfermarkt, il vaut 40 millions d’euros, quand l’Observatoire du football CIES, l’estimant à 30,5 millions d’euros au mercato de janvier, l’élève désormais à plus de 50 millions d’euros. Son salaire aussi va grossir significativement, car selon les estimations de L’Equipe, il approche les 35 000 euros brut mensuels.