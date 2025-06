Salaire. Combien gagne Coco Gauff ?

Coco Gauff, 21 ans, a encore toute sa carrière devant elle.

Elle est celle qui a mis fin au rêve de la surprise française, Loïs Boisson. Coco Gauff incarne parfaitement la nouvelle génération du tennis féminin, tant par son niveau de jeu que par sa capacité à générer des revenus substantiels. Numéro 2 mondiale, la native d’Atlanta s’apprête à disputer la finale de Roland-Garros face à Aryna Sabalenka, avec à la clé une récompense financière qui doublerait ses gains de la saison encours.

Aavec plus de 24 millions de dollars de gains en carrière (21,4 millions d’euros), Coco Gauff fait partie du gratin financier du tennis mondial féminin. Cette somme prend une dimension particulière quand on considère son jeune âge et le fait qu’elle n’a véritablement explosé au plus haut niveau que ces dernières années.

L’année 2024 a marqué un tournant dans sa carrière financière, avec des gains de plus de 9,3 millions de dollars (8,2 millions d’euros). Des revenus qui placent l’Américaine dans le top 5 des joueuses les mieux rémunérées sur l’exercice, confirmant son statut de star planétaire du tennis.

Avant même de fouler les courts parisiens pour cette finale tant attendue, Coco Gauff avait déjà empoché près de 2,8 millions de dollars (2,4 millions d’euros) depuis le début de l’année 2025. Un rythme effréné qui laisse présager d’un exercice encore plus lucratif que le précédent, d’autant que la saison est loin d’être terminée. Cette performance financière s’explique par sa régularité dans les grands tournois et sa capacité à aller loin dans les tableaux, générant ainsi des prize money conséquents à chaque participation.

Une prime de 2,55 M€ en jeu de la finale de Roland-Garros 2025

La finale de ce samedi contre Aryna Sabalenka représente bien plus qu’un simple enjeu sportif pour l’Américaine. Avec 2,55 millions d’euros promis à la vainqueure et 1,275 million d’euros pour la finaliste malheureuse, cette rencontre pourrait considérablement gonfler ses gains annuels. Une victoire lui permettrait de franchir la barre symbolique des 5 millions d’euros pour la seule année 2025, confirmant son ascension dans la hiérarchie économique du tennis féminin mondial.

Si les gains sur les courts constituent la part visible de ses revenus, Coco Gauff bénéficie également de contrats de sponsoring particulièrement juteux. Ses partenariats avec des marques prestigieuses comme New Balance ou Head multiplient ses revenus annuels, plaçant ses gains totaux bien au-delà des seuls prize money.

Salaire de Coco Gauff en 2024

Annuel : 9 353 847 $ (8 207 011 €)

Mensuel : 779 487 $ (683 917 €)

Hebdomadaire : 179 882 $ (157 827 €)

Quotidien : 25 627 $ (22 485 €)

Total des gains en carrière (au mois de mai 2025) : 24 368 100 $ (21 380 430 €)