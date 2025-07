Salaire. Combien gagne Anthony Lopes avec le FC Nantes ?

Anthony Lopes a jusqu’ici bien rebondi avec le FC Nantes.

Anthony Lopes a tourné une page importante de sa carrière en quittant l’Olympique Lyonnais pour le FC Nantes lors du mercato hivernal. Le portier international portugais, formé entre les murs de l’OL, avait vu son temps de jeu considérablement réduit lors de la première partie de saison, accumulant six mois sans jouer.

Cette situation contractuelle délicate avait poussé le gardien à accepter une proposition nantaise fin décembre 2024. L’ancien numéro un lyonnais s’est engagé pour six mois avec les Canaris, assortis d’une option pour une saison supplémentaire jusqu’en 2026 levée une fois le maintien acquis. Le même type d’option existe pour 2027.

Un salaire significativement réduit sur ses années lyonnaises

À Nantes, Lopes a immédiatement pris la place de titulaire, reléguant Alban Lafont sur le banc. L’international portugais retrouve ainsi un statut de numéro un qu’il avait perdu dans le Rhône après plus d’une décennie de bons et loyaux services. Anthony Lopes avait disputé plus de 450 matchs sous le maillot de l’OL. Il compte également 9 sélections avec l’équipe du Portugal, ayant notamment participé à l’Euro 2016 et à la Coupe du monde 2018.

Ce transfert illustre les réalités économiques du football moderne. Alors qu’il figurait parmi les joueurs les mieux rémunérés de l’effectif lyonnais, Lopes a accepté une baisse significative de salaire pour retrouver du temps de jeu. Cette décision témoigne de sa volonté de privilégier l’aspect sportif à l’approche de la fin de sa carrière.

Le salaire d’Anthony Lopes avec le FC Nantes

Annuel : 1 200 000 €

Mensuel : 100 000 €

Hebdomadaire : 23 077 €

Quotidien : 3 288 €

Fin de contrat : 2026 (+1)