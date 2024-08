Ronaldo: Bienvenue dans l’appartement à 2 M€ du Fenomeno

Depuis quelques mois, le Brésilien Ronaldo à Belo Horizonte.

Ronaldo a fait l’acquisition il y a quelques mois, d’un luxueux appartement dans le quartier Jardim das Mangabeiras, à Nova Lima, la ville brésilienne avec la plus forte concentration de riches, située dans la région métropolitaine de Belo Horizonte. La propriété de l’ancien joueur est estimée à 11 millions de reals, soit environ 2 millions d’euros.

Visite en images de l'appartement à 2M€ de Ronaldo à Belo Horizonte Image 1 parmi 15

Tout un étage et un appartement de près de 500 mètres carrés

Depuis qu’il a acquis 90 % des actions de la SAF Cruzeiro en avril 2022, Ronaldo et sa famille résidaient régulièrement à l’hôtel de luxe Fasano, dans le quartier Lourdes, lors de leurs déplacements d’affaires à Belo Horizonte. L’achat de cette propriété lui offre un plus grand confort, notamment à lui et à sa femme, le mannequin Celina Locks.

L’appartement, situé dans la tour L’Essence du complexe La Réserve, est l’unique logement de son étage. D’une superficie de 478 mètres carrés, il comprend six places de parking, une salle à manger, un salon et un salon intime intégrés à une grande véranda, avec une hauteur sous plafond de 3,96 mètres. Il dispose de quatre suites spacieuses avec dressing, la suite principale comprenant même deux dressings, ainsi que des logements pour le personnel de maison avec deux chambres et une salle de bains.

La tour arbore une architecture moderne avec beaucoup de verre et l’utilisation de couleurs neutres. Étant donné qu’il n’y a qu’un seul appartement par étage, Ronaldo disposera d’un hall social privé. La propriété offre une vue panoramique sur les vallées et les beautés naturelles de Nova Lima grâce aux baies vitrées Sky Window, créant ainsi une grande surface vitrée sur les balcons.

Le complexe La Réserve bénéficie d’un projet inspiré du modernisme brésilien signé par l’architecte Alberto Dávila. Avec une superficie totale de terrain de 32 000 mètres carrés, La Réserve propose une vaste zone de loisirs comprenant une salle de tennis couverte, une piscine chauffée, une salle des fêtes, un espace barbecue, un spa, une cave à vin et un cinéma. Le complexe, lancé par les constructeurs Patrimar et Somattos, a remporté le Prix Master Immobilier dans la catégorie développement. Il compte déjà quatre tours construites, la principale, Apogée, proposant des appartements de 671 mètres carrés.

La maison de Ronaldo à Ibiza cambriolé pendant le séjour de Verratti

Ronaldo était auparavant propriétaire d’une maison dans le quartier huppé de Jardim América, à São Paulo, d’une superficie de 1 280 mètres carrés, décorée en marbre et comprenant deux étages, quatre suites, cinq salles de bains, des installations de loisirs complètes et un garage pouvant accueillir jusqu’à 11 voitures. Cette résidence a été vendue en 2020 après trois ans sur le marché, et l’achat n’a eu lieu qu’après une réduction de 6 millions de reais. Les nouveaux propriétaires, le couple de présentateurs Fernanda Lima et Rodrigo Hilbert, ont mis la maison en vente en 2021 lorsqu’ils ont décidé de déménager au Portugal avec leurs trois enfants.

En plus de cette propriété à Belo Horizonte, l’ancien numéro 9 de la Seleção possède une maison sur l’île d’Ibiza, en Espagne, qui a été cambriolée en 2022. La maison était alors louée à Marco Verratti.