Roland-Garros 2024: + 7,2% de primes, combien vont gagner les joueurs et joueuses ?

Un prize money à plus de 50 millions d’euros pour l’édition 2024 de Roland-Garros.

Le tournoi de Roland-Garros 2024, qui se déroulera du 20 mai au 9 juin 2024, a dévoilé sa dotation pour l’édition à venir. Au total, 53,478 millions d’euros de primes seront distribués aux joueurs et joueuses, soit une augmentation de 7,82% par rapport à 2023. Comme les années précédentes, Roland-Garros a souhaité mettre l’accent sur les premiers tours du tableau final de simple.

2,4 M€ pour les vainqueurs en simples à Roland-Garros 2024

Les primes y ont connu une hausse conséquente, tandis que les augmentations sur les autres tours ont été plus mesurées. Au total, la dotation du tableau principal en simple enregistre une hausse de 7% par rapport à 2023. La « Opening Week », qui correspond aux qualifications du tournoi, fait également l’objet d’une hausse significative de sa dotation (+24,65%).

Cette mesure vise à soutenir les joueurs et joueuses classés jusqu’à la 250ème place mondiale et à leur permettre de financer leur saison. Pour les lauréats, les vainqueurs en simples messieurs et dames, empocheront 2,4 millions d’euros (la moitié pour les finalistes) et pour les doubles, 590 000 euros à la paire qui s’imposera.

🎾 Un prize money en 2024, en augmentation de 7,2% et 6,6% pour les épreuves de tennis-fauteuil et de quad Le détail des primes à gagner au tournoi de #RolandGarros #RG2024 pic.twitter.com/QoRVKWRNus — Sportune (@Sportunefrance) April 25, 2024

Des primes en augmentation aussi dans les épreuves de tennis-fauteuil et de quad

L’enveloppe globale consacrée aux épreuves de tennis-fauteuil et de quad continue sa progression, avec une augmentation de 6,6% cette année. Cette hausse témoigne de l’engagement de Roland-Garros en faveur du développement de ces disciplines. Le tournoi a également souhaité revaloriser la prise en charge des frais d’hôtel et de restauration des joueurs et joueuses. Cette mesure vise à leur offrir des conditions de participation optimales.