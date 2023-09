Les revenus de billetterie par siège des clubs de la Ligue 1

A plus de 70 euros, le PSG a le revenu de billetterie par siège le plus élevé de la Ligue 1.

Combien rapporte à chaque club de la Ligue 1 l’occupation d’un siège au stade ? C’est un exercice que nous avons emprunté à la Sports Business Institute Barcelona qui donne un aperçu, même imparfait de la valorisation des places dans les écrins des formations de l’élite. Le calcul repose sur le différentiel entre le total des revenus de la billetterie généré sur la saison 2021-22, sur la base des données officielles de la Ligue de football professionnel et les affluences sur ce même exercice 2021-22, pris sur la plateforme Transfermarkt.

Le PSG et l’OL ont des RPS bien. supérieur au reste de la Ligue 1

Le PSG revendique le revenu par siège (RPS) le plus élevé du football français à plus de 72 euros tirés des prestations du collectif sur sa pelouse du Parc des Princes. C’est six fois le RPS du Clermont Foot, pour le plus modeste du plateau en écartant le Toulouse Football Club et Le Havre AC, alors en Ligue 2. Il ressort que Paris et l’Olympique Lyonnais, pour les deux clubs qui ont tiré le plus de bénéfices de la billetterie (57,2 M pour le PSG et 36,3 M€) ont les RPS les plus élevé. Et d’assez loin sur le reste du plateau.

L’OM a pourtant les affluences les plus fortes. Le Losc dans la moyenne

L’Olympique de Marseille a pourtant les affluences les plus élevés du championnat, au profit il est vrai de la taille du Vélodrome qui offre la plus grande capacité d’accueil, mais les tarifs qu’ils proposent semblent en deçà de ceux de ses deux concurrents à la lecture des résultats obtenus dans notre étude. Hors TFC et HAC, le revenu par siège d’un club de la Ligue 1 dépasse les 25 euros, à l’équivalence du Losc qui s’en approche le plus.

Paris = 72,5 €

Lyon = 59,1 €

Marseille = 29,4 €

Lille = 25,7 €

Rennes = 22,6 €

Monaco = 21,9 €

Nantes = 21,9 €

Reims = 20 €

Nice = 19,6 €

Metz = 19,2 €

Brest = 18,7 €

Strasbourg = 17,6 €

Lens = 16,9 €

Montpellier = 14,4 €

Lorient = 14 €

Clermont = 11,9 €

Toulouse (en L2) = 10,3 €

Le Havre (en L2) = 7 €