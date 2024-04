Real Madrid: Valorisation, durée, les détails du contrat signé avec BMW

BMW a pris la suite d’Audi en tant que sponsor mobilité du Real Madrid.

Après quasiment vingt ans d’union fidèle et sans discontinuer avec la marque concurrente Audi, le Real Madrid a changé en 2022 de partenaire automobile officiel. Depuis la rentrée de la saison dernière, c’est la concurrente allemande BMW qui fournit aux joueurs et staffs des équipes masculines et féminines et des sections (football, basket…), des modèles de sa gamme en voitures de fonction.

BMW fournit le Real Madrid depuis 2022

La dernière livrée s’est faite en octobre dernier, les Camavinga, Tchouaméni, Ferland Mendy et consort ont tous reçu les clés d’une version électrique de la marque bavaroise. Avec BMW, le contrat signé par le Real Madrid porte sur une échéance de cinq ans, pour la période 2022 à 2026.

Le sponsor le plus cher hors présence sur le maillot

Hors présence visible sur le maillot du collectif merengue qui se négocie en dizaines de millions d’euros pour les sponsors, il est présentement le partenaire commerciale le plus cher au bénéfice du club. La collaboration est estimée à près de 9 millions d’euros annuels.

Pour l’amortir, le constructeur automobile espère des joueurs qu’ils utilisent au maximum que possible les véhicules dont ils disposent, pour les montrer au plus grand nombre, des supporters aux médias présents sur place. Mais tous les joueurs madrilènes ne respectent pas forcément la règle en vigueur.