Real Madrid. Qui va succéder à Ancelotti selon les bookmakers ?

Carlo Ancelotti pourrait quitter ses fonctions avec le Real Madrid, à la fin de cette saison.

Dans les coulisses du Santiago Bernabéu, la question de la succession de Carlo Ancelotti alimente déjà les discussions. Alors que le technicien italien, en poste depuis quatre ans, voit son contrat courir jusqu’en 2026, les bookmakers britanniques ont déjà leur favori pour prendre les rênes du club merengue : Xabi Alonso.

L’ancien milieu de terrain madrilène, actuellement à la tête du Bayer Leverkusen, émerge comme le grand favori avec une cote impressionnante de 1,5 chez plusieurs bookmakers majeurs. Cette position privilégiée n’est guère surprenante, compte tenu de son passé glorieux avec le Real Madrid et ses performances remarquables sur le banc du Bayer Leverkusen.

Les anciens du Real Madrid ont la cote

Dans le sillage d’Alonso, on retrouve une autre légende du club : Raúl. L’actuel entraîneur de la Castilla est proposé à la cote de 12, témoignant de la confiance accordée à cet enfant du club. Plus loin dans les pronostics, Zinédine Zidane, qui connaît déjà parfaitement la maison blanche, pointe à 14, à égalité avec Santiago Solari.

La liste des prétendants potentiels révèle également quelques surprises, notamment la présence d’Alvaro Arbeloa (16) et de grands noms du football européen comme Julian Nagelsmann et Massimiliano Allegri (tous deux à 20 contre un). Plus étonnant encore, on retrouve Jurgen Klopp à 22, tandis que José Mourinho, ancien de la maison, est coté à 18.

En bas de tableau, des entraîneurs comme Erik ten Hag (66) ou Antonio Conte (33) semblent avoir peu de chances de s’asseoir sur le banc madrilène selon les bookmakers. Selon le média espagnol Onda Cero, Carlo Ancelotti devrait quitter le Real Madrid à la fin de cet exercice et ce, quelles que soient les performances de son équipe d’ici au 30 juin prochain.