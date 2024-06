Real Madrid: Le nouveau maillot est sorti, pourquoi ne peut-on pas acheter celui de Mbappé ?

Jude Bellingham est l’un des ambassadeurs de la sortie du nouveau maillot 2024-2025 du Real Madrid.

Le nouveau maillot des champions d’Europe est sorti. Adidas, l’équipementier qui le produit et son partenaire champion d’Europe ont dévoilé la tunique principale du collectif merengue et la proposent déjà à la vente sur le site officiel du club. Elle est naturellement blanche en couleur dominante et s’accompagne de noir pour secondaire.

Le maillot 2024-2025 du Real Madrid est sorti

Le rendu est plus sobre que le précédent teinté de jaune, le noir habille les sponsors, les marques commerciales et celles du fournisseur technique, le logo d’Adidas et ses trois bandes distinctives placées le long des épaules. Un effet de vague en ton sur ton de blanc au gris léger est st visible sur la face avant.

Pas encore le droit d’en vendre au nom de Mbappé

Disponible à la vente donc (au prix de 150 euros la version authentique), ce maillot ne l’est toutefois pas encore au nom de Kylian Mbappé, pourtant officialisé par le Real Madrid ce lundi. Le Français sera à n’en pas douter l’un, sinon celui qui en écoulera le plus à son nom cette saison. Et le Real compte bien profiter de l’aubaine. Mais pas tout de suite, car il n’en a tout simplement le droit. S’il a pu valider et annoncer le transfert de son attaquant, officiellement ce dernier est encore sous contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’à la fin de la saison 2023-2024. Laquelle s’achève au soir du 30 juin. Ceci explique cela.