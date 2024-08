Real Madrid: Combien lui rapporte son nouveau partenariat avec Hisense ?

Un partenaire régional à 3 M€ par an pour le Real Madrid.

Le Real Madrid, vient de conclure un accord de sponsoring avec Hisense, marque chinoise spécialiste de l’électroménager et de l’électronique grand public. Hisense devient le sponsor officiel du Real Madrid pour l’Espagne, l’Afrique et le Moyen-Orient. Le contrat est signé pour trois ans, il devrait rapporter au club champion d’Europe l’équivalent de trois millions d’euros annuels.

Le Real Madrid et Hisense ensemble pour trois ans

Avec le géant espagnol du football européen et mondial, Hisense étend un peu plus son influence dans le monde du ballon rond. La marque est déjà un partenaire officiel du Paris Saint-Germain en Ligue 1 française, elle est aussi associée à Ligue des Nations en 2025, l’Euro U21 2025 ou encore le championnat d’Europe de Futsal 2026 et l’était avant cela avec l’euro 2024 en Allemagne et le Mondial 2022 au Qatar.

De la visibilité, des activations et des produits co-brandés

L’accord a été signé entre le directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, Emilio Butragueño, et Jerry Liu, vice-président de Hisense International. Outre de la visibilité le partenariat activations et des opérations concrètes qui engageront les supporters. A commencer par la sortie prochaine d’un écran TV associant les deux marques.