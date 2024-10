RC Strasbourg: Todd Boehly grimpe en flèche au classement des personnalités les plus riches

Une fortune estimée à 8,5 milliards de dollars pour Todd Boehly.

Si la rumeur anglaise prête à Todd Boehly des tensions avec ses associés dans le monde sportif, il n’en transparait rien dans les business de l’homme d’affaire américain, derrière les rachats des clubs de football de Chelsea en Premier League anglaise et plus récemment du RC Strasbourg, en Ligue 1. Le magazine Forbes estime en effet à 8,5 milliards de dollars sa fortune du moment et elle est en hausse de quasiment 40% sur les six derniers mois.

Une fortune 40% supérieure en quelques mois pour Todd Boehly

Avec des investissements variés, allant des droits musicaux de Bruce Springsteen aux parts dans l’entreprise de paris sportifs DraftKings, Eldridge est devenu un conglomérat diversifié. Todd Boehly, quant à lui, a également pris des positions significatives dans le monde du sport. Il détient des participations minoritaires dans des équipes phares comme les Los Angeles Lakers (NBA) et les Los Angeles Dodgers (MLB). L’investisseur américain a surtout marqué l’histoire en 2022 en menant un consortium pour l’acquisition du Chelsea FC pour un montant record de 3,1 milliards de dollars, succédant ainsi à Roman Abramovich.

Le propriétaire du RC Strasbourg est le 338e plus riche dans le monde

Aujourd’hui âgé de 51 ans et résidant dans le Connecticut, Boehly est classé au 338e rang du classement Forbes des personnalités les plus riches du monde, avec une fortune qui témoigne de sa capacité à transformer des entreprises en succès financiers. C’est 139 places de mieux qu’au mois d’avril dernier.