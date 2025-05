RC Strasbourg. Cinq directeurs sportifs libres sur le mercato pour remplacer Loïc Désiré

Le RC Strasbourg n’a officiellement plus de directeur du recrutement.

Au lendemain de son dernier match de la saison 2024-2025 de Ligue 1, ce dimanche, le RC Strasbourg a perdu son directeur du recrutement, Loïc Désiré, qui a choisi de rejoindre sa Bretagne natale et le Stade Rennais. Pour le club alsacien c’est une perte, car Loïc Désiré occupait le poste depuis 2014.

Le remplacer ne sera pas chose facile. De surcroît au sein d’un RCSA qui a fait du recrutement de jeunes profils en devenir, l’un de ses axes de développement. Les candidats ne devraient pas manquer et BlueCo, l’actionnaire du club strasbourgeois a de larges connexions dans le milieu. Un oeil sur le marché des directeurs sportifs présentement libres pointe quelques profils intéressants.

En commençant pourquoi pas, par Frédéric Masara, puisque c’est lui que le Stade Rennais a écarté pour embaucher Désiré. L’Italien n’a pas donne satisfaction aux dirigeants bretons, mais il a forcément appris de ses erreurs et il a une longue expérience au rôle, entre l’AS Rome, Palerme ou l’AC Milan. Ancien bras droit de Jean-Pierre Rivière à l’OGC Nice, Julien Fournier lui aussi connait les rouages de la fonction qu’il a déjà occupé par le passé. Et de surcroît, il a déjà oeuvré au service du RCSA.

Passé par l’AS Saint-Etienne, puis l’Olympique de Marseille et plus récemment l’Olympique Lyonnais, David Friio a des arguments a son avantage pour efficacement à la mission en Alsace.

Et si le jeune retraité Kevin Gameiro embrassait la fonction ?

A moins de viser des profils plus singuliers. D’abord celui de Dan Ashworth, un Anglais comme l’est l’entraîneur strasbourgeois, Lima Rosenior. Recruté par Manchester United en provenance de Newcastle, en 2023, il n’est resté que quelques mois chez les Red Devils, faisant les frais des résultats sportifs médiocres, en même temps que l’ex entraîneur Erik ten Hag.

Pourquoi ne pas imaginer sinon, promouvoir Kevin Gameiro ? Puisque le jeune retraité du foot est resté vivre en Alsace, qu’entre les clubs et l’équipe de France, il a noué beaucoup et de précieux contacts et qu’il connait parfaitement les lieux et les aspirations de la direction ? Dans un registre semblable à celui de Medhi Benatia avec l’Olympique de Marseille ? Peut-être parce que l’intéressé ne s’est jamais déclaré très envieux de rester trop proche du football, une fois sa carrière de joueur terminée.