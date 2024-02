RC Lens: Salaire, valorisation, les chiffres de Timothy Weah sur le mercato

Timothy Weah au RC Lens ? Les supporters lillois devraient se pincer pour le croire, si l’hypothèse n’est pas au goût du jour, elle l’a été au mois de janvier. Tout du moins partiellement, d’après ce que rapporte le journaliste de la Gazzetta dello Sport, Nicolo Schira. Ce dernier fait état d’un intérêt manifesté par le club lensois et celui d’Everton pour le profil de l’attaquant de la Juventus.

Seulement de l’intérêt, précise-t-il, excluant donc une offre de transfert ou de prêt de l’un ou l’autre des deux clubs. Peut-être la situation évoluera-t-elle cet été. « L’avenir de l’Américain se décidera dans les prochains mois », écrit Schira sur le réseau X. Cela ne fait pourtant que quelques mois, depuis l’entame de cette saison 2023-2024, que le fils de la légende George, a quitté le Losc pour la Juventus.

Montant de l’opération enregistré au bénéfice de l’équipe nordiste : une douzaine de millions d’euros. Quelques mois et un transfert plus tard, sa valorisation a progressé à 14 millions d’euros sur Transfermarkt et à moins de trente millions d’euros pour l’Observatoire du football CIES. Le salaire de Timothy Weah aussi a été augmenté à près du double, de 140 000 euros brut mensuels à Lille, à près de 220 000 euros par mois avec la Juventus. Il y est sous contrat jusqu’en 2028.

Timothy #Weah has been approached in the last January from Everton and Lens (no official bids, only interests). The future of the american will be decided in the coming months. If a good offer is presented, he could leave #Juventus in the summer #transfers window

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 21, 2024