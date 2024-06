RC Lens: Les 10 recrues les plus chères au CV de Will Still

Will Still s’est officiellement engagé avec le RC Lens.

Le RC Lens a officialisé ce jeudi 10 juin l’arrivée de Will Still au poste d’entraîneur. Le jeune technicien belge, qui a quitté le Stade de Reims le 2 mai dernier, s’est engagé avec le club nordiste pour un contrat de trois ans, jusqu’en 2027. Will Still, âgé de 31 ans seulement, est un entraîneur au profil atypique.

Will Still au RC Lens jusqu’en 2027

Ancien analyste vidéo, il a débuté sa carrière d’entraîneur à l’académie du Standard de Liège avant de rejoindre le Stade de Reims en 2021. À Reims, il a d’abord officié comme adjoint de Óscar García, avant d’être propulsé à la tête de l’équipe première en octobre 2022 suite au licenciement de l’Espagnol.

Un top 10 des recrues les plus chères à 44,05 M€

Sous la houlette de Will Still, le Stade de Reims a réalisé une saison 2023-2024 remarquable, terminant à la 6ème place de Ligue 1 et se qualifiant pour la Conférence Europa League. Ce succès est en partie dû au recrutement ambitieux mené par Still, qui a su attirer de jeunes talents prometteurs. Au cours de son passage en Champagne, Will Still a obtenu plusieurs renforts dont les 10 recrues les plus chères cumulent un total de 44,05 millions d’euros.

Bien que contraint à réduire ses dépenses, le RC Lens devrait offrir au technicien belge des moyens supérieurs à ceux de Reims pour opérer à l’avenir sur le marché des transferts.

Tacticien talentueux et fédérateur, Will Still s’est engagé avec le Racing Club de Lens. Le nouvel entraîneur sang et or a paraphé jusqu’en 2027. ✍️ Bienvenue dans l’Artois et la fournaise de Bollaert-Delelis, coach ! 🌋#Still2027 — Racing Club de Lens (@RCLens) June 10, 2024

Les 10 recrues les plus chères au CV de Will Still

1. Keito Nakamura, de LASK au Stade de Reims = 12,00 M€

2. Mohamed Daramy, de l’Ajax au Stade de Reims = 12,00 M€

3. Joseph Okumu, de KAA La Gantoise au Stade de Reims = 10,00 M€

4. Sergio Akieme, de l’UD Almería au Stade de Reims = 6,00 M€

5. Teddy Teuma, l’Union Saint-Gilloise au Stade de Reims = 5,05 M€

6. Amine Salama, l’Angers SCO au Stade de Reims = 4,00 M€

7. Oumar Diakité, du Red Bull Salzbourg au Stade de Reims = 2,50 M€

8. Reda Khadra, de Brighton & Hove Albion au Stade de Reims = 1,90 M€

9. Alexandre Olliero, du Pau FC au Stade de Reims = 300 K€

10. Stipe Radic, de Hajduk Split au Stade de Reims = 240 K€