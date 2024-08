RC Lens: Le blanc maillot third est sorti

Le RC Lens a dévoilé son maillot third pour la saison 2024-2025.

Entre deux médaille des Bleus aux JO 2024, le Racing Club de Lens et son équipementier Puma ont présenté ce vendredi le troisième maillot du club pour la saison à venir. Cette nouvelle tunique, majoritairement blanche, rend hommage aux couleurs emblématiques « sang et or » du club artésien.

A dominante de blanc le maillot third du RC Lens

Le maillot third du RC Lens se distingue par son fond blanc, rehaussé de fines lignes verticales rouge et or. Le col en V et l’inscription « Sang et Or » à l’intérieur du col ajoutent complètent l’ensemble. Le RC Lens a choisi une approche décalée pour dévoiler ce nouveau maillot.

L’humoriste Thomas Deseur, originaire du Pas-de-Calais, a été sollicité pour proposer des concepts insolites de présentation aux joueurs du Racing. Ce maillot est celui que porteront les Nordistes sur la scène européenne en Ligue Europa Conférence.