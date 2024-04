RC Lens: 5 Directeurs sportif libres pour renforcer le Racing

Le RC Lens cherche un directeur sportif.

La réorganisation interne du RC Lens est un chantier au long cours. Spécialement celle qui concerne l’organisation sportive autour du coach Franck Haise, notamment depuis qu’il a décidé de réduire le champ de ses actions au seul rôle de l’entraîneur de l’équipe première. Dans un sujet dédié samedi, La Voix du Nord écrit entre autres informations que « le club cherche un directeur sportif connaissant bien le championnat. »

Un directeur sportif qui connait bien le championnat pour le RC Lens

Des hommes taillés pour le poste, il s’en trouve quelques-uns sur le marché, qui n’ont plus d’emploi depuis leur départ du club précédemment fréquenté. Tous n’ont pas le même profil, ni la même expérience ou réussite dans la fonction. Tous ne sont pas aussi accessibles les uns les autres.

Des anciens du pédigrée du PSG, de l’OL, de l’OM ou de l’AS Monaco

Pour les noms les plus clinquants, qui collent à la compétence souhaitée de connaître le championnat, à tout le moins le footballeur français il y a d’abord deux Brésiliens. Le premier est Leonardo, ni sa réputation ni son CV ne sont à rappeler, mais on peut légitimement douter d’une telle possibilité. Comme celle de voir l’ancien canonnier et directeur sportif de l’Olympique Lyonnais, Juninho Pernambucano, de retour au affaires courantes à Lens.

Déjà plus envisageables, les noms ex de l’Olympique de Marseille et de l’AS Monaco que sont l’Espagnol Javier Ribalta et l’Anglais Paul Mitchell. Les deux ont en commun d’avoir été débarqué au même moment, quasiment jour pour jour, dans le courant du mois d’octobre 2023. Ils ont surtout pour eu l’avantage d’avoir oeuvré aux commandes de clubs aussi ambitieux que vise à l’être le RC Lens. Last but not least, ils connaissent évidemment la Ligue 1.

Une ancienne gloire du club est libre depuis cet hiver

Enfin, pour piste sur le papier moins séduisante, mais qui présente l’avantage non négligeable d’une parfaite connaissance du club et de l’institution lensoises, Jocelyn Blanchard est libre depuis le premier jour de l’hiver dernier et son départ de l’USL Dunkerque en Ligue 2. L’ancien milieu aujourd’hui âgé de 51 ans, a disputé quatre saisons sous le maillot des Sang et Or, en disputant une demi-finale de feu la Coupe de l’UEFA, puis en devenant avec ses partenaires les premier vice-champions de France de l’histoire du club. Une performance réitérée depuis, la saison dernière.