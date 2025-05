Ramos, Ntamack, Flament... Des joueurs du Stade Toulousain vendent leurs crampons

Initiative solidaire et occasion unique pour les fans du Stade Toulousain. – @StadeToulousain

C’est une initiative originale et salutaire à l’initiative de joueurs et joueuses du Stade Toulousain. Avec la complicité du club rouge et noir, plusieurs internationaux et cadres de l’équipe ont accepté de mettre leurs crampons personnalisés aux enchères au profit de diverses associations.

Thomas Ramos, Thibaud Flament, Romain Ntamck, Matthis Lebel, mais aussi Cyril Baille, Julien Marchand, Alexandre Roumat ou encore François Cros… Vingt cinq joueurs et joueuses du Stade Toulousain participent à cette opération baptisée « Ma cause, mes crampons ». Chaque joueur a choisi de soutenir une association qui lui tient à cœur, avec l’intégralité des bénéfices qui sera reversée via le Fonds de Dotation du club.

Une campagne solidaire portée par le Stade Toulousain et ses cadres

Une particularité de cette vente solidaire réside dans l’aspect artistique des crampons mis aux enchères. Ces équipements sportifs ont été customisés par Rémy Grosso, apportant une dimension unique et collector à chaque paire. La maison Marambat-de Malafosse, commissaires-priseurs judiciaires associés, assure l’organisation et la transparence de cette vente aux enchères en ligne.

Parmi les associations bénéficiaires figurent des organismes œuvrant dans des domaines variés : la Fondation Le Refuge, Les Restos du Cœur, La Maison du Sport au Féminin, La Maison des Femmes de Toulouse, l’Association ELA, Petit Cœur de Beurre, la Ligue contre le Cancer ou encore la Serge Betsen Academy.

Les supporters et collectionneurs peuvent d’ores et déjà participer à ces enchères via la plateforme d’enchères en ligne de Drouot, pour acquérir ces pièces uniques tout en contribuant à des causes essentielles.