OM: Qui vend le plus de maillots à l’OM cette saison ?

Oui, Pierre-Emerick Aubameyang, c’est bien toi qui vend en ligne, le plus de maillots floqués à ton nom, cette saison avec l’OM.

Après le PSG, l’Olympique de Marseille est le club du foot français qui écoule chaque saison le plus de maillots et de produits dérivés. Ce n’est pas business marginal dans les lignes comptables, pour accélérer son commerce en ligne, l’OM a récemment signé un partenariat de cinq ans avec le groupe Oreca désormais gestionnaire de toue la partie digitale. Et ce merchandising en ligne donne des résultats évidents, en l’espèce que le produit le plus réclamé des supporters est le maillot.

Deux-tiers des produits en ligne sont des maillots

Selon nos informations à Sportune, il représente près de deux-tiers des ventes cette saison, principalement le blanc à domicile qui est le plus plébiscité, devant le modèle à l’extérieur. Sur tout le volume de ces maillots, les deux-tiers sont personnalisés et la majorité du moment est floquée au nom de l’attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé cet été en provenance de Chelsea. Il devance Amine Harit, pour qui c’est une belle preuve d’amour après sa grave blessure contracté avant le Mondial au Qatar, qu’il devait disputer pour le Maroc.

Aubameyang devant Harit et Ndiaye sur les flocages

Complète ce podium des joueurs les plus floqués, Iliman Ndiaye, le milieu offensif formé au club transféré à l’OM cet été depuis le club de Sheffield United en Premier League anglaise. Toujours en ligne et hors maillots, ce sont les shorts de l’équipementier officiel Puma qui sont les plus demandés devant ceux de la gamme training, et hors sponsor technique, la pochette cadeau sort elle aussi du lot.