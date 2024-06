Qui va désormais gagner l’Euro 2024 selon les bookmakers ?

La hiérarchie des favoris a changé chez les bookmakers, avec la fin de la phase de groupes à l’Euro 2024.

La phase de groupes s’est achevée ce mercredi soir à l’Euro 2024 de football, elle s’est conclue sans de trop grandes surprises, autre peut-être que l’élimination de la Croatie, dans un groupe il est vrai relevé. Ou de l’Ukraine qui termine pourtant son tournoi, avec le même nombre de points que le premier !

La France recule dans la hiérarchie des bookmakers

Et la France ? Deuxième du groupe D, elle devra affronter la Belgique en huitièmes de finale et elle s’est compliquée la tâche dans la partie de tableau la plus dure de la phase finale. Peu convaincante sur le terrain, elle recule dans la hiérarchie des bookmakers nationaux qui la plaçaient au même niveau ou presque de l’Angleterre dans la hiérarchie des favoris du début de l’Euro.

L’Angleterre toujours favorite à l’Euro 2024 de football

Désormais, la victoire de la France paie en moyenne 6,5 fois la mise, mais elle n’est plus qu’outsider à l’égal de l’Allemagne (à 6,5 contre un), mais derrière l’Espagne à 5,5 et surtout l’Angleterre (à 4,5) qui, bien qu’elle aussi en manque de certitudes après ses trois premiers matchs, gardent un haut niveau de confiance des bookmakers français. Après la France, le Portugal (cote à 7) et les Pays–Bas (13) suivent dans la liste des favoris désormais. Prochain adversaire de Mbappé et ses partenaires, la Belgique est plus loin à 30, car les bookmakers considèrent les Français comme favoris de la confrontation.