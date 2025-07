Bientôt la Ligue des champions et les forces en présence se dessinent.

Alors que le Paris Saint-Germain et Chelsea se concentrent sur la Coupe du monde des clubs qui s’achève ce dimanche par leur duel, d’autres ont déjà la tête tournée vers la prochaine saison de la Ligue des champions.

Laquelle donnera au PSG l’occasion de défendre son titre, pour la première fois dans l’histoire du club. Le champion de France, eu égard à victoire et ses performances du moment sur les terrains du Mondial de la FIFA, est donné en premier favori du moment, chez les bookmakers.

Le PSG favori, l’OM, l’ASM et l’OGCN en très lointains outsiders

Paris est en balance avec les Reds de Liverpool FC et le Real Madrid, deux clubs qu’il a sportivement dominé en 2025 ; le premier en Ligue des champions, l’autre mercredi en demi-finale de la Coupe du monde des clubs. Le FC Barcelone complète ce quatuor de favoris du tournoi.

Deux autres clubs français accompagneront le Paris SG en Ligue des champions, peut-être trois si l’OGC Nice passent les qualifications. Mais ils n’ont pas le même degré de confiance à la victoire finale. La cote des Aiglons est de 67 et identique à 41 pour l’AS Monaco et son voisin l’Olympique de Marseille.

Qui gagnera la Ligue des champions 2025-26 selon les bookmakers ?

Paris SG = 3,5

Liverpool = 4,0

Real Madrid = 5,0

FC Barcelone = 5,0

Arsenal = 5,75

Manchester City = 5,5

Bayern Munich = 6,0

Chelsea = 9,0

Inter Milan = 10,0

Newcastle = 13,0

Atletico Madrid = 13,0

Napoli = 13,0

Tottenham = 17,0

Juventus = 17,0

Bayer Leverkusen = 21,0

Borussia Dortmund = 21,0

Atalanta = 26,0

Athletic Bilbao = 34,0

Villarreal = 41,0

Olympique de Marseille = 41,0

Eintracht Francfort = 41,0

AS Monaco = 41,0

Benfica = 51,0

PSV = 51,0

Sporting Lisbon = 51,0

Feyenoord = 67,0

Galatasaray = 67,0

Celtic = 67,0

Ajax = 67,0

Nice = 67,0

Fenerbahce = 81,0

Olympiakos = 81,0

Rangers = 81,0

Union St Gilloise = 81,0

Club Brugge = 81,0

Basel = 101,0

Bodo Glimt = 101,0

Panathinaikos = 101,0

Slavia Prague = 101,0

SK Sturm Graz = 101,0