Euro 2024: Quel pays va gagner le tournoi selon les bookmakers ?

A quelques jours du tirage au sort de la phase finale, voilà les favoris du prochain Euro 2024 selon les bookmakers.

À quelques mois de l’Euro 2024, les bookmakers commencent à dévoiler leurs pronostics pour le tournoi. Et comme souvent, la France est donnée favorite pour remporter le titre. La sélection tricolore est cotée à 4,8 à la moyenne des opérateurs nationaux, pour remporter le tournoi, au coude à coude avec l’Angleterre (que certains placent légèrement devant à la moyenne de 4,5).

France et Angleterre premiers favoris au titre

La France, vice-championne du monde en titre, dispose d’un effectif de grande qualité, avec notamment Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Adrien Rabiot ou Olivier Giroud et les nouveaux cadres du jeu que sont Maignan, Camavinga ou Kolo-Muani. L’Angleterre, qui monte en puissance depuis le Qatar est l’autre grande favorite. Guidés par sa pépite Jude Bellingham et le capitaine Harry Kane, tous deux brillants depuis l’entame de la saison, les Three Lions trahissent de hautes ambitions pour le tournoi en Allemagne.

Le Portugal pour la der’ de Cristiano Ronaldo ?

Le Portugal, vainqueur en 2016 en France, est un autre candidat sérieux au titre. La sélection portugaise est portée par Cristiano Ronaldo, qui aura à cœur de remporter un nouvel Euro avec son pays. Avant, probablement, de quitter définitivement sa sélection nationale. Derrière, L’Espagne, l’Allemagne à domicile sont également deux autres équipes sérieux à la victoire finale, placées qu’elles sont en outsiders par les bookmakers. L’Italie tenante du titre est un peu plus loin, avec la Belgique et les Pays-Bas.

Quel pays va gagner l’Euro 2024 selon les bookmakers ?

Angleterre = cote de victoire à 4,5

France = 4,8

Allemagne = 7,2

Portugal = 8

Espagne = 8

Belgique = 15

Italie = 15

Pays-Bas = 15