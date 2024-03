Quand va sortir officiellement le maillot de l’équipe de France à l’Euro 2024 ?

Les maillots de la France seront révélés ce lundi.

A trois mois environ du début de l’Euro 2024 et une semaine, ce samedi, du prochain match amical à disputer contre l’équipe d’Allemagne l’équipe de France de football et son équipementier Nike n’ont pas encore officialisé les maillots que porteront les joueurs de Didier Deschamps, sur les terrains de la compétition intercontinentale.

Les maillots de la France à l’Euro dévoilé lundi

Ça ne saurait tarder, selon une indiscrétion que nous rapportent nos camarades du Sportbusiness.club, la révélation est prévue pour ce lundi 18 mars. Seront alors dévoilées les deux pièces prévues par la marque à la virgule, dont les secrets ont déjà été révélés. A savoir qu’à domicile, en pièce principale, l’équipe de France de football évoluera dans un ensemble à dominante de bleu.

Style rétro, bleu à domicile et blanc à l’extérieur

Le style est rétro, le fond est simple dans design spécifique et le coq emblème du sport français est doré et plus gros qu’à l’ordinaire. Un liseré bleu, blanc, rouge, compose l’encolure. A l’extérieur aussi l’inspiration est vintage. En blanc avec de fines lignes de bleu foncé, également présent sur le col et le bout des manches. Le short est bleu avec de memes fines lignes verticales en blanc.