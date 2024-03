Quand Ronaldinho perdait un contrat à 600 000€ pour une gorgée de Pepsi

L’erreur fatale de Ronaldinho en conférence de presse.

Dans les annales de l’histoire du football, les moments de faux pas en dehors du terrain résonnent souvent aussi profondément que les moments de génie sur le terrain. Ronaldinho, le maestro brésilien aimé pour ses compétences éblouissantes, s’est retrouvé au centre d’un tel moment en juillet 2012, lors de son passage au club brésilien de l’Atletico Mineiro.

Ronaldinho boit du Pepsi alors qu’il est associé à Coca-Cola

Alors que les caméras tournaient et que les journalistes se rassemblaient pour une conférence de presse routinière, Ronaldinho, alors ambassadeur de Coca-Cola, a involontairement pris une décision fatidique qui résonnerait bien au-delà de la salle des médias. Assis de manière très visible à côté de deux canettes de Pepsi, concurrent direct de Coca-Cola, Ronaldinho a pris une gorgée de l’une des canettes.

Son sponsor rompt le contrat estimé à près de 600 000 euros

Des rapports indiquent que la lucratif partenariat de Ronaldinho avec Coca-Cola, estimé à 600 000 euros, s’est rapidement effondré à la suite de la conférence de presse. Marcelo Pontes, directeur marketing de Coca-Cola, n’a pas mâché ses mots, déclarant que l’incident était le point de basculement ayant conduit à la résiliation du partenariat. Dans un communiqué, Coca-Cola a exprimé son appréciation pour les contributions de Ronaldinho, mais a cité l’incident comme étant intenable pour une collaboration continue.

Le timing de l’erreur de Ronaldinho ajoutait à sa signification. Ayant rompu ses liens avec Flamengo au milieu de conflits contractuels et d’accusations de comportement non professionnel, Ronaldinho se trouvait sous un examen accru. Des allégations de consommation excessive d’alcool, de manque d’engagement et d’indulgence dans la vie nocturne ont aggravé les conséquences de l’incident de la conférence de presse.

Malgré ce revers, Ronaldinho a poursuivi son parcours footballistique, accumulant plus de 50 apparitions pour l’Atletico Mineiro avant de conclure sa carrière par des passages au Mexique et au Brésil. Cependant, sa vie après le football n’a pas été sans difficultés. Une arrestation très médiatisée au Paraguay en 2020, aux côtés de son frère, pour fraude aux passeports, a souligné une période tumultueuse dans la vie de Ronaldinho.

Des rapports sur des difficultés financières et une quasi-faillite ont également dressé un tableau sombre de la situation du footballeur emblématique. Pourtant, Ronaldinho s’est depuis engagé sur la voie de la rédemption, symbolisée par sa participation à des événements caritatifs et ses récentes apparitions dans des tournois de football.

Pour Ronaldinho, l’erreur lors de la conférence de presse reste une leçon de prudence, rappelant la délicate balance entre le statut de star du sport et les obligations commerciales. Dans le paysage toujours changeant du marketing sportif, même les noms les plus illustres ne sont pas à l’abri des conséquences des faux pas, comme le montre de manière frappante la gorgée coûteuse de Ronaldinho.