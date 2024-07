PSG: Un salaire deux fois et demi moindre pour Navas à Monza

Direction Monza pour l’ex gardien du PSG, Keylor Navas.

Keylor Navas passe les Alpes. Le gardien costaricien, arrivé au terme de son contrat avec le PSG au 30 juin dernier, a quitté la France et son championnat de Ligue 1, pour celui de la Serie A italienne. Navas, 37 ans, va s’engager libre avec le club de Monza, douzième de la dernière saison du Calcio.

Du PSG à Monza pour Keylor Navas

Pour recruter le joueur au CV chargé il a fréquenté les plus grands championnats (Liga, Ligue 1, Premier League et bientôt Serie A) et de gros clubs (le Real Madrid et le PSG en tête), Monza a pu compter sur les efforts salariaux du portier fraîchement retraité de la sélection nationale. Auparavant payé près de 6,9 millions d’euros brut annuels avec le PSG, il va gagner 1,5 millions d’euros en net avant impôts, avec Monza.

C’est-à-dire près de 2,78 millions en brut à la saison ou encore un salaire deux fois et demi inférieur environ, à ce qu’il était du temps de ses cinq saisons passées au Paris Saint-Germain.