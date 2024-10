PSG. Un partenaire officiel prolonge jusqu’en 2027

La collaboration se poursuit entre le PSG handball et Zumub.

Le Paris Saint-Germain handball étend son partenariat avec Zumub, un acteur de la nutrition sportive en Europe. Cette collaboration, initiée en 2021, se voit prolongée de trois saisons de plus, jusqu’en 2027. Zumub continuera d’apporter son expertise au club parisien.

Trois ans de plus pour le PSG handball et Zumub

« Nous sommes ravis de prolonger notre partenariat avec Zumub pour un nouveau cycle de trois saisons », explique le Manager Général du PSG handball, thierry Omeyer. « En tant qu’expert en nutrition sportive, Zumub contribue de manière significative aux performances de nos joueurs. Cette collaboration est fondée sur des valeurs d’excellence et de performance, qui nous permettent de créer impact positif sur notre équipe. Ensemble, nous poursuivrons incontestablement notre ascension. »

« Notre vision partagée avec le Paris Saint-Germain Handball a toujours été de redéfinir ce qui est possible dans le domaine de la performance sportive », poursuit le PDG de Zumub, Urbano Da Vega. « Ensemble, nous ne sommes pas seulement des partenaires : nous sommes des innovateurs, travaillant main dans la main pour établir de nouveaux standards de performance et atteindre des résultats extraordinaires. Nous sommes impatients de continuer ce voyage passionnant et de célébrer encore de nombreuses victoires avec le Paris Saint-Germain Handball dans les années à venir. »

Fournisseur officiel des joueurs du club parisien

Zumub s’engage à fournir des solutions nutritionnelles de pointe, spécifiquement adaptées aux exigences des athlètes de haut niveau. Ces produits, certifiés anti-dopage, couvrent un large éventail de besoins, allant de la récupération au renforcement musculaire, en passant par la gestion de l’énergie.