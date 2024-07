PSG: Un casque inspiré du maillot extérieur pour Pierre Gasly au GP de Grande-Bretagne

Pierre Gasly portera les couleurs du PSG sur son casque, ce week-end à Silverstone.

C’est une coquetterie esthétique qui sera visible ce dimanche au Grand-Prix de Grande-Bretagne, douzième des vingt-quatre manches de la saison 2024. Au volant de son Alpine, le pilote Pierre Gasly disputera l’événement avec un casque spécial inspiré du maillot extérieur que le PSG a dévoilé ce mardi 2 juillet.

Pierre Gasly s’est associé à la sortie du maillot extérieur du PSG

Fan de football et depuis actionnaire minoritaire du FC Versailles, Pierre Gasly a joué les ambassadeurs de luxe, pour accompagner l’arrivée du maillot dans l’espace officiel que le club parisien a ouvert à Londres.

« C’est un plaisir pour moi de collaborer avec le PSG qui a toujours été mon club de cœur », se réjouit le pilote normand. « Je suis honoré de porter ce casque aux couleurs du Club pendant le Grand Prix de Silverstone ce weekend. Depuis quelques années, je suis de plus en plus proche du club. Je connais quelques joueurs et suis proche de l’équipe dirigeante, et tout cela ne fait que renforcer le sentiment d’implication quand je suis leurs saisons en France et en coupe d’Europe. J’espère que cette première collaboration en dehors des terrains et dans le monde de la Formule 1 plaira à tous les fans du Club et de football. »

Le départ de la course, sur le circuit de Silverstone, sera donné à 16h, à l’heure française. Pierre Gasly visera une nouvelle fois les points avec son écurie, pour valider les progrès récents, après un début de championnat plutôt cahotique.